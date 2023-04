Čína doufá, že Německo podpoří mírové sjednocení s Tchaj-wanem

Peking - Čína doufá a věří, že Německo podpoří mírové sjednocení Číny s Tchaj-wanem. Na setkání s německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou to řekl nejvyšší čínský diplomat Wang I. Dodal, že Čína před lety podpořila znovusjednocení Německa. Informuje o tom dnes agentura Reuters.

"Pro udržení stability v Tchajwanském průlivu je nutné důrazně vystupovat proti separatistickým aktivitám spojeným s 'nezávislostí Tchaj-wanu'," řekl Wang. Dodal, že návrat Tchaj-wanu k Číně je důležitou součástí mezinárodního uspořádání po druhé světové válce.

Peking trvá na tom, že demokraticky spravovaný Tchaj-wan je čínskou provincií. Nikdy nevyloučil použití síly k tomu, aby ostrov dostal pod svoji kontrolu. Tchajwanská vláda, v jejímž čele je prezidentka Cchaj Jing-wen, postoj Číny odmítá a tvrdí, že o své budoucnosti může rozhodovat pouze tchajwanský lid.

Baerbocková zahájila návštěvu Číny ve čtvrtek. Dnes ji ukončí a přesune se do Jižní Koreje. V pátek ministryně uvedla, že jakákoliv snaha Číny o kontrolu Tchaj-wanu by byla nepřijatelná a měla by vážné důsledky. Její slova zopakoval i šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell. Tchajwanské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že rozhodně souhlasí s vyjádřením Baerbockové.

Diplomatické styky s Tchaj-wanem jako samostatným státem udržuje pouze 13 zemí, většinou malých států v Karibiku, Latinské Americe a Tichomoří. Evropská unie i Spojené státy, jako většina světa, respektují politiku jedné Číny. Stejný postoj zaujímá i Česká republika.

"Ministerstvo zahraničí děkuje mnoha vysokým představitelům výkonných složek různých zemí, včetně Německa, za jejich solidaritu s Tchaj-wanem," uvedlo v prohlášení tchajwanské ministerstvo zahraničí.

Německá vláda kancléře Olafa Scholze se odklonila od politiky bývalé kancléřky Angely Merkelové a připravuje ve vztahu k Číně novou strategii, která má snížit závislost Německa na této asijské ekonomické velmoci. Čína byla dosud pro německé zboží důležitým vývozním trhem.

Minulý měsíc navštívila Tchaj-wan německá ministryně školství Bettina Starková-Watzingerová. Čína její cestu odsoudila.