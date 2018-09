Peking - Čína nemá jinou možnost, než zavést odvetná opatření v reakci na nová americká cla. Uvedlo to dnes čínské ministerstvo obchodu, žádné bližší detaily neposkytlo. Mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang dodal, že podrobnosti budou zveřejněny ve vhodnou chvíli. Odpověď Číny tak zvyšuje riziko, že americký prezident Donald Trump brzy zavede cla na veškeré čínské zboží dovážené do USA.

"Hluboce toho litujeme," uvedlo v prohlášení ministerstvo obchodu a dodalo, že Čína přijme protiopatření, která zajistí její legitimní práva a zájmy. Cla podle ministerstva vnášejí do jednání novou nejistotu. Agentura AP upozornila, že prohlášení bylo po měsících rozhořčených veřejných přestřelek neobvykle mírné.

Šuang na tiskové konferenci uvedl, že Spojené státy dalšími cly přinesly novou nejistotu do jednání mezi oběma zeměmi. "Čína vždy zdůrazňovala, že jediný správný způsob, jak vyřešit čínsko-americké obchodní problémy, je prostřednictvím jednání a konzultací, které se uskuteční na základě rovného a upřímného přístupu a vzájemného respektu. Vše, co Spojené státy dělají, ale v tuto chvíli nevyvolává dojem upřímnosti ani dobré vůle," prohlásil.

Mluvčí odmítl komentovat byť jen hypoteticky, jaká opatření by Peking mohl zvažovat kromě nových cel. Čína v srpnu představila seznam zboží, jehož roční hodnota dovozu dosahuje 60 miliard USD (1,3 bilionu Kč), na které bude případně uvaleno odvetné clo. Na seznamu je i zkapalněný zemní plyn nebo některé typy letadel.

Čína doposud postupovala stejně a zavedla nebo navrhla cla na zboží, jehož roční hodnota dovozu dosahuje 110 miliard USD. To je téměř veškerý dovoz amerického zboží do Číny. Někteří analytici a američtí podnikatelé se však nyní obávají, že by nově mohla přijít s dalšími opatřeními, která budou tlačit na americké firmy působící v Číně.

Trump v pondělí oznámil, že Spojené státy zavedou od 24. září nová cla ve výši deseti procent na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje hodnoty 200 miliard dolarů (4,4 bilionu Kč). Od začátku příštího roku se pak tato cla zvýší na 25 procent. Trump také varoval, že pokud Čína přijde s odvetou, USA zavedou další cla na zboží za 267 miliard dolarů. To by znamenalo, že by clům podléhal téměř veškerý čínský dovoz do USA.

Spojené státy zahájily obchodní válku s Čínou začátkem července zavedením 25procentních cel na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů ročně. Od té doby se tato částka zvýšila zhruba na 50 miliard USD. Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků.

Bílý dům se snaží cly zvýšit tlak na Peking, aby ho tak přiměl snížit obchodní přebytek se Spojenými státy. Viní také Peking z krádeže duševního vlastnictví amerických společností.