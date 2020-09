Cílem Zlína je ustát sezonu ekonomicky a hrát play off

Zlín - S dvěma cíli vstupují hokejisté PSG Berani Zlín do své 40. extraligové sezony v řadě. V nelehké době chtějí zvládnout nadcházející měsíce po ekonomické stránce a na ledě v nesestupové sezoně postoupit do play off.

"Nikdo z nás neví, co bude dál. Nelze věštit z křišťálové koule, ale naším hlavním cílem v sezoně bude ustát ekonomiku," řekl prezident klubu a zároveň zlínský primátor Jiří Korec na dnešní tiskové konferenci.

Klub snížil rozpočet, podle Korce ale řádově pouze v jednotkách. Hráči stále nejsou na platové úrovni z doby před pandemií koronaviru. "Vyšli nám v tomhle vstříc a je třeba jim za to poděkovat," uvedl.

Nejsledovanější změnou ve Zlíně byl letní rozchod s generálním manažerem Martinem Hostákem. Klub tuto pozici neobsadil. "Funguje u nás rada jednatelů, která úkoluje lidi na jednotlivých úsecích a tento systém se osvědčuje," řekl Korec. "Mám teď mnohem více práce," přiznal trenér a sportovní manažer Robert Svoboda.

Berani sehráli v přípravě devět zápasů, z nichž pět vyhráli a čtyři prohráli. V Generali Česká Cupu postoupili ze druhého místa ve skupině do čtvrtfinále, kde jim vystavily stop Pardubice rozdílem jediného gólu.

"Odehráli jsme dobré zápasy a postup mezi čtyři nejlepší nám těsně unikl," uvedl Svoboda. Do přípravy zařadil 27 hráčů a prostor dostalo hodně mladíků bojujících o extraligový dres. "Musí se ještě hodně snažit, ale každopádně jsou příslibem do budoucna. Jsem rád, že v klubu zůstali zkušení hráči jako Antonín Honejsek, Zdeněk Okál či Jakub Šlahař. Nijak jsme nenakupovali, jdeme si svou cestou, které věříme, a přejeme si postup do play off," dodal trenér.

Během jara a léta odešli obránci Ralfs Freibergs (Kometa Brno), Lukáš Buchta (Slavia Praha), dále pak útočníci Valentin Claireaux (Pardubice) a Michal Popelka (Nice). Jedinou novou tváří je obránce Jiří Suhrada, který se vrátil z finského Tampere.

Zlín vstoupí do extraligy v pátek domácím zápasem s Olomoucí, s níž začátkem března sehrál v předkole play off poslední mistrovský duel nedokončené sezony. Zimní stadion Luďka Čajky se aktuálně přebudovává tak, aby splnil přísná kritéria ministerstva zdravotnictví. Maximální kapacita bude 3300 diváků, kromě permanentek půjde do prodeje na úvodní utkání pouze 300 vstupenek na stání.