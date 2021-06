Cílem KČT je, aby byly bezbariérové turistické trasy v každém kraji

Praha - Klub českých turistů (KČT) v současnosti udržuje přes 43.000 kilometrů pěších tras v zemi a asi 120 kilometrů turistických tras pro vozíčkáře. Cílem je, aby byly značené bezbariérové trasy v každém kraji. Turistické značky maluje asi 2000 dobrovolníků, řekl dnes ČTK předseda Klubu českých turistů Vratislav Chvátal na tiskové konferenci ke 133. výročí založení klubu.

"Budování tras pro vozíčkáře je během na dlouhou trať. a protože handicapovaný občan má mnohdy omezené možnosti pohybu po republice, tak chceme, aby bylo v krajích více možností, kde si užít turistiku,“ řekl Chvátal.

Vznik tras pro handicapované financuje KČT díky sponzorským darům a penězi získanými prodejem suvenýrů s motivem turistických značek. Nyní je v republice podle informací na webu KČT 22 turistických tras určených pro osoby s handicapem. Zatím nejvíce těchto tras je v Moravskoslezském a Jihočeském kraji, kde jsou vyznačené tři trasy pro handicapované. Po jedné trase je nyní ve Zlínském a Ústeckém kraji a na Vysočině.

Trasy jsou dlouhé od tří do 12 kilometrů a KČT je dělí do tří kategorií, které popisují obtížnost trasy. Nejpřístupnější trasy jsou značené modře, na černých, nejobtížnějších, trasách musí turisté zdolat největší stoupání. První vozíčkářská trasa vznikla u brněnské přehrady v roce 2008. Dosud poslední se podle předsedy Klubu českých turistů otevřela na podzim roku 2020 u Humpolce.

Turistické trasy v Česku nyní podle Chvátala značí kolem 2000 dobrovolníků KČT. Ti se starají o to, aby byla každá turistická značka do tří let od posledního značení opětovně namalovaná. Samotné značení v terénu je normováno a značkaři mají dané teritorium, na němž značení pravidelně obnovují, vysvětlil předseda organizace.

Podle Andrey Pondělíčkové z organizace PEFC, která propaguje udržitelné lesní hospodářství a je partnerem KČT, se během minulých měsíců, kdy se Česko potýkalo s pandemií covidu-19, výrazně zvýšila návštěvnost lesů v republice. Zájem lidí je proto podle Pondělíčkové potřeba využít k šíření osvěty mimo jiné ohledně toho, co lze v lesích vidět a proč je důležité je chránit. PEFC k tomu chce přispět projektem Letemlesem.

Klub českých turistů dnes slaví 133. narozeniny. Založený byl v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka, který byl prvním předsedou klubu. Od roku 1889 se členové organizace začali věnovat značení turistických tras. Dnes KČT podle informací na webu klubu sdružuje téměř 40.000 turistů po celém Česku.