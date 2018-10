Praha - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) bude podle dnes podepsaného prohlášení o spolupráci pokračovat v rámci ČVUT v Praze. V červnu odvolaný ředitel institutu Vladimír Mařík bude zastávat nově vzniklou pozici vědeckého ředitele. Výběrové řízení, které v úterý vypsal rektor ČVUT Vojtěch Petráček, se týká místa generálního ředitele CIIRC. Prohlášení podepsali zástupci ministerstva průmyslu a školství, Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), ČVUT a CIIRC.

Vznikne také nový supervizorní orgán, který bude dohlížet na to, aby nebyla disharmonie mezi vedeními CIIRC, ČVUT a vědeckého projektu RICAIP, který Mařík vede a jehož se účastní partneři z Německa a Vysoké učení technické v Brně. Podle ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO) bude mít pět členů, vedle ní ještě ministra školství Roberta Plagu (ANO), místopředsedu RVVI Karla Havlíčka a dva děkany, kteří mají podepsanou smlouvu se CIIRC.

Zástupci resortů a institucí nechtěli komentovat detaily dohody. Nejprve chtějí informovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana.

Napjatá situace v CIIRC vznikla poté, co 4. června Petráček odvolal Maříka z čela institutu s odůvodněním, že Mařík nepřispívá k vzájemné spolupráci fakult a ústavů ČVUT. Mařík a jeho příznivci označili odvolání za odplatu za jeho nelichotivá slova vůči škole, která zazněla v dokumentu České televize.

"Šli jsme do toho s tím, že když se dokázal domluvit Trump s Kimem, tak by se měli domluvit i pan Petráček s panem Maříkem. Podstatné je, že se oba dokázali povznést nad osobní záležitosti. Směřovali jsme k zachování špičkového kybernetického centra, k tomu, že nesmí dojít k mezinárodní ostudě, a také k udržení unikátního týmu výzkumníků, který v rámci ústavu vznikl," řekl dnes místopředseda RVVI Havlíček.

Mařík v nové pozici vidí možnost oprostit se od každodenní administrativy a více se soustředit na řízení strategických projektů a výchovu dalších lidí. "Možná, že to bude zúžení mé zodpovědnosti. Pokud dojde k rozumné dohodě v souvislosti s výběrem nového ředitele, mohla by tu být nová cesta dopředu," řekl. Rozdělení na operativního a vědeckého ředitele je ve světě podle něj běžné.

Uvedl také, že s rektorem Petráčkem nejsou nepřátelé. "Spíše je to spor o koncepci univerzity. O tom, jestli půjdeme cestou mezinárodního zviditelnění, velkých grantů, anebo postaru budeme podporovat ty, kteří čekají na rozdělení státních dotací. Je to věcný rozpor, nikoli osobní," doplnil. Petráček poznamenal, že ČVUT našlo sílu a schopnost znovu se posunout vpřed.

Dohody bylo podle aktérů nutné dosáhnout i kvůli projektu RICAIP, který se týká propojení robotů na různých vzdálených místech takovým způsobem, aby se mohli ovládat z jediného místa. V pondělí místopředseda RVVI Havlíček uvedl, že pokud by se nepodařilo podat žádost do 15. listopadu, znamenalo by to ztrátu 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy Kč). "Projekt je v takové fázi rozpracování, že by nemělo nic bránit tomu žádost podat. Profesor Mařík bude dále klíčovým manažerem projektu RICAIP," uvedla Nováková.