CIIE 2019: Střípky z české expozice

Češi na letošnímmezinárodním veletrhu China International Import Expo (CIIE) opět nezklamali. I na podruhé předvedli pavilon, který se vymykal propracovaným a hlavně konkrétním obsahem. Není divu, že expozice byla pod neustálým náporem návštěvníků.

Česká expozice zaujímala 256 m2. Zaměřila se zejména na inovace a technologicky pokročilé produkty dle konceptu Czech Republic: The Country For The Future.

V čele české delegace, která přijela do Šanghaje, byli předseda PSP R. Vondráček, náměstkyně MPO M. Tauberová a prezident SP ČR J. Hanák. Na CIIE si společně prohlédli obě české expozice.

Národní pavilon ČR chvílemi připomínal pozorovatelnu. To vše díky dalekohledům přerovské Meopty. S nimi návštěvníkům neunikly ani drobné šroubky na instalacích pod stropem vysoké výstavní haly.

Přítomnost médií byla na CIIE dle očekávání silná a české expozice měly čím zaujmout. Největším oblíbencem kamer a objektivů se stal ultralight Shark Aero, držitel několika světových rychlostních rekordů.

Tisíce malých kamínků Preciosa. Největší česká sklářská firma je využila ke zhotovení centrálního objektu expozice připomínajícího 70. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSR a ČLR.

Křišťál patří v Číně mezi nejznámější a nejoceňovanější české klenoty. MPO se proto rozhodlo na CIIE 2019 představit celý průřez českým sklářstvím. Jedním z hlavních magnetů pro návštěvníky byla živá ukázka sklorytecké práce v podání českého mistra Jiřího Tesaře. Rytecký stroj z 19. století, který si dovezl z Česka, je světovým unikátem stejně jako díla, která na něm vznikají.





Veškerý nábytek národní expozice přijel do Šanghaje až z daleké Bystřice pod Hostýnem. Technologie ohýbání dřeva používaná ve firmě Ton patří mezi světové unikáty.

Ani na druhém ročníku CIIE nemohl chybět Petrof, jedna z nejúspěšnějších českých značek na čínském trhu vůbec. Letos však první tóny zazněly z rukou klavíristy Richarda Pohla.

Brněnský Tescan uzavřel na CIIE 2019 kontrakt na dodávku dvou elektronových mikroskopů. Spokojený partner si hned nato přišel prohlédnout svůj budoucí laboratorní přírůstek do národní expozice.

Díky spolupráci MPO a MZe se v národní expozici mohlo vedle 13 základních vystavovatelů představit i 11 značek tradičních českých nápojů a potravin v čele s budějovickým pivem.

Patentovaná biotechnologie firmy Nafigate umožňuje přeměnu použitého fritovacího oleje na přírodně rozložitelný biopolymer využitelný v kosmetice. Potenciál pro uplatnění v Číně je značný.

Výzkumné centrum HiLASE v Dolních Břežanech se může pochlubit laserem s nejsilnějším výkonem na světě. Na CIIE představil HiLASE průmyslové aplikace laserů, zejména povrchové opracování kovů.

Škodě se v Číně daří. Na tamním trhu prodá třetinu své celkové světové produkce. „Ááá, sskodáá!“ ozve se často od čínských návštěvníků, kteří v první chvíli nevědí, s čím si mají ČR spojit. 15.Předseda PSP Radek Vondráček si vyzkoušel nový model Škody Superb. V českém pavilonu se s ním „svezl“ prezident Škoda China Ralf Oliver Hanschen.

K neformální části programu se členové delegace, vystavovatelé a obchodní partneři sešli na česko-čínské obchodní večeři v Bohemia Restaurant. Hlavní hostitel, generální konzul ČR v Šanghaji Richard Krpač, označuje toto místo jako malý český ostrůvek uprostřed velkého čínského moře.

Maskotem CIIE je jak jinak – panda. V listopadu je jimi doslova zaplavena celá Šanghaj. Od výstaviště, přes ulice a obchodní domy, až po stanice metra a letiště.

Šanghaj – nejlidnatější město Číny, hlavní byznysové centrum čínského trhu a také dějiště veletrhu CIIE.