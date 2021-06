Cichanouskou Senát přijal jako prezidentku, vyzvala k sankcím proti Bělorusku

Vystrčil označil Cichanouskou za skutečně zvolenou běloruskou prezidentku, o čemž svědčilo i její přijetí v horní komoře jako "hlavní představitelky Běloruska" a možnost vystoupit při schůzi Senátu. Cichanouská loni v prezidentských volbách kandidovala proti Lukašenkovi a oficiálně získala jen zhruba desetinu hlasů. Mnozí se však domnívají, že ve skutečnosti dostala více hlasů než oficiálně vyhlášený vítěz Lukašenko, který stojí v čele Běloruska už od roku 1994. Výsledky voleb, které byly podle Vystrčila nesvobodné, neuznává řada států ani Evropská unie.

Česko by mělo být podle Cichanouské důsledné v postupu proti režimu Lukašenka. Mělo by také podpořit další sankce proti činitelům režimu i podnikům s ním spojeným. Cichanouská vybídla i k podpoře vězněných odpůrců režimu. Konkrétně zmínila novináře Ramana Prataseviče, který byl zadržen 23. května se svou partnerkou Sofií Sapegaovou v Minsku po vynuceném přistání letadla. "Podle všeho byli zmláceni a donuceni, doznat se k trestným činům, které nespáchali. Zdá se, že nikdo již nemá pochybnosti, že tento (Lukašenkův) režim je teroristický a musí být co nejdříve zastaven," uvedla Cichanouská.

Sankce vůči Lukašenkovu režimu, který Vystrčil označil za zločinný, musí být podle předsedy Senátu přijaty na co nejširší úrovni minimálně v rámci EU, aby byly účinné. "Je nutné si uvědomit, že dnes to v Bělorusku vypadá tak, že pokud si vezmete bílo-červené ponožky, tak hrozí, že vás zavřou," uvedl předseda Senátu s odkazem na původní běloruské národní barvy.

Sama Cichanouská se kvůli obavám z uvěznění zatím nehodlá vrátit do Běloruska. "Jakmile přejedu hranici, okamžitě se dostanu do vězení," řekla na tiskové konferenci po jednání s Vystrčilem. "V tuto chvíli myslím, že nemá smysl se obětovat tomuto režimu, a připravit se o možnost, mluvit jménem Bělorusů. Vyzývat a žádat o podporu. Proto, až mě budou potřebovat v Bělorusku víc než v zahraničí, tak se vrátím," dodala. Ve své zemi je stíhána na základě článku trestního zákoníku, který pojednává o výzvách k uchvácení moci. Důvodem má být to, že z iniciativy Cichanouské běloruská opozice vytvořila koordinační radu, která si klade za cíl zprostředkování pokojného předání moci v zemi.

Cichanouská se dnes setkala s rektorem Univerzity Karlovy (UK) Tomášem Zimou. Vedení UK podle Zimy vyjádřilo Cichanouské podporu. Rektor také uvedl, že je škola připravena rozšířit pomoc běloruským studentům a akademikům. Se studenty podle něj byla řeč o tom, že by na podporu běloruských studentů v ČR mohl vzniknout nadační fond. Na UK nyní studuje 129 studentů z Běloruska. Studenty, kterým represe totalitního režimu ztěžuje nebo znemožňuje studium, podporuje škola dlouhodobě Stipendiem Václava Havla. Na podzim by UK také mohla uspořádat mezinárodní konferenci o Lukašenkovu režimu, lidských právech a demokracii.

V podvečer se při demonstraci na podporu utlačovaných lidí v Bělorusku sešlo několik stovek lidí na pražském Staroměstském náměstí. Měli běloruské vlajky a někteří byli oblečeni v národních barvách Běloruska. Mezi řečníky byla i Cichanouská. Řekla, že jí shromáždění připomíná demonstrace, které se konaly v Bělorusku před rokem po prezidentských volbách. Akci nazvanou Společně za Bělorusko uspořádalo hnutí Milion chvilek pro demokracii a iniciativa Masaryk. V úterý se na podporu svobodného Běloruska uskuteční koncert na pražské Kampě.

Během české mise se má Cichanouská setkat také s prezidentem Zemanem, premiérem Babišem nebo ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD).