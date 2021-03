Chytrá karanténa: AstraZeneca sníží dodávky, dopad na ČR se neví

Praha - Firma AstraZeneca sníží dodávky vakcíny proti covidu-19 do Evropy o 73 procent. Dopady na Česko zatím nejsou jasné, uvedli na twitteru zástupci Chytré karantény. Některé evropské země v tomto týdnu očkování touto látkou zastavily kvůli podezřením na vážné vedlejší účinky, například krevní sraženiny.

"Jak se to dotkne ČR, ještě nevíme. Intenzivně to ale řešíme. Pokusíme se rozhodnutí centrály změnit. Pracujeme i na navýšení a urychlení dodávek dalších vakcín," napsali zástupci Chytré karantény.

Omezení dodávek do EU oznámila firma už v pátek. Do konce března dodá 30 milionů očkovacích dávek a za celé letošní první pololetí 100 milionů. Původně mělo do konce června přijít 220 milionů dávek. Snížení v prvním kvartálu avizovala firma už před několik týdny. Místo slíbených nejméně 80 milionů dávek dodala polovinu.

Unie uzavřela smlouvy s AstraZenecou na dodávky 300 milionů dávek vakcíny. Podle nich mělo dorazit 30 milionů ještě do konce roku 2020, 90 milionů v prvním čtvrtletí letošního roku a 180 milionů v kvartálu druhém. Loni ovšem nedorazily žádné dávky, protože preparát ještě nebyl schválen evropskými regulačními úřady.

Česko má podle očkovací strategie objednáno tři miliony dávek. Už v únoru mělo přijít 200.000 dávek, v březnu pak 400.000. Podle otevřených dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo dodáno do očkovacích center do pátku téměř 164.000 dávek vakcíny, za březen zhruba 52.000. Podle dat o očkování jí bylo podáno do pátečního večera 121.655 dávek. Tvoří tak asi 11,6 procenta všech podaných vakcín.

V Česku se očkuje i vakcínami od Pfizer/BioNTech a od Moderny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tento týden ve Sněmovně uvedl, že v březnu přijde víc než 1,1 milionu dávek, což je asi o 200.000 více než za leden a únor dohromady. V dubnu pak bude dávek více než dva miliony, v květnu přes 2,5 milionu a v červnu přes tři miliony. U všech dosud aplikovaných vakcín je třeba podat pro navození kompletní ochrany dvě dávky, u vakcíny od firmy Johnson & Johnson bude stačit dávka jediná. Její první dodávka by do ČR mohla dorazit na konci dubna.