Chytil vstřelil v NHL vítězný gól New Yorku Rangers

Zleva hokejista New York Rangers Filip Chytil, brankář NYR Igor Šesťorkin a Ryan Graves z New Jersey. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Hokejista Filip Chytil vstřelil v NHL rozdílový gól a šestou trefou sezony přispěl k výhře New Yorku Rangers 3:1 nad New Jersey. Dvaavacetiletý útočník byl za svůj výkon vyhlášen třetí hvězdou zápasu. V sestavě poražených scházel kvůli nemoci Pavel Zacha. Žádný jiný český hráč v pátečním programu nebodoval ani nechytal.

Chytil se prosadil ve 29. minutě za stavu 1:1. Jeho spoluhráč Ryan Lindgren zachytil ve středním pásmu špatnou rozehrávku New Jersey, pronikl po levé straně do útočné třetiny a puk posunul pod sebe Chytilovi. Český útočník se trefil z kruhu k bližší tyči a skóroval potřetí v posledních devíti zápasech. Výhru pojistil v 52. minutě Chris Kreider, který je s 36 zásahy třetím nejlepším střelcem soutěže.

Viktor Arvidsson rozhodl třetím gólem v utkání o výhře Los Angeles 4:3 v prodloužení na ledě Columbusu. Švédský útočník otevřel ve 34. minutě skóre, v závěru základní hrací doby vyrovnal na 3:3 a čtvrtý hattrick v kariéře zkompletoval v čase 64:00 z úniku, ve kterém uspěl s bekhendovou kličkou. V prodloužení skóroval i na druhé straně Boone Jenner, ale gól byl kvůli ofsajdu odvolán.

Útočník Columbusu Jakub Voráček má v posledních 13 zápasech průměr přesně bod na utkání (1+12), ale tentokrát vyšel naprázdno.

Arvidssona napodobil Jason Robertson, který z úniku v prodloužení završil třígólový večer a zařídil Dallasu výhru 4:3 ve Winnipegu. Výstavní byla zejména jeho první trefa, ve které zamíchal puk před gólmanem Connorem Hellebuyckem a zasunul ho u pravé tyčky do prázdné branky.

Statistika pátečních zápasů NHL:

Buffalo - Minnesota 5:4 (1:1, 1:0, 3:3)

Branky: 53. a 57. Skinner, 9. Mittelstadt, 27. Okposo, 59. Olofsson - 45. a 60. Kaprizov, 16. Hartman, 44. Fiala. Střely na branku: 38:33. Diváci: 8462. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Mittelstadt, 3. Dahlin (všichni Buffalo).

Tampa Bay - Detroit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 27. B. Point, 51. Sergačov, 60. Stamkos - 34. Fabbri. Střely na branku: 38:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman (Tampa Bay), 2. Nedeljkovic (Detroit), 3. Elliott (Tampa Bay).

NY Rangers - New Jersey 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 12. Zibanejad, 29. Chytil, 52. Kreider - 14. Hischier. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Šesťorkin, 3. Chytil (všichni NY Rangers).

Carolina - Pittsburgh 3:2 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 25. a 50. J. Staal, 64. A. Svečnikov - 5. Guentzel, 14. Crosby. Střely na branku: 42:24. Diváci: 19.023. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. A. Svečnikov, 3. Niederreiter (všichni Carolina).

Columbus - Los Angeles 3:4 v prodl. (0:0, 3:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 36. Laine, 36. Bjorkstrand, 37. Danforth - 34., 57. a 64. Arvidsson, 44. D. Brown. Střely na branku: 29:43. Diváci: 15.778. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson (Los Angeles), 2. Kuraly, 3. Laine (oba Columbus).

Winnipeg - Dallas 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 34. a 53. Stastny, 42. Connor - 6., 40. a 65. Robertson, 56. Gurjanov. Střely na branku: 42:34. Hvězdy zápasu: 1. Robertson (Dallas), 2. Stastny, 3. Connor (oba Winnipeg).

Anaheim - Vegas 4:5 (1:1, 2:4, 1:0)

Branky: 5. Silfverberg, 23. Deslauriers, 39. Zegras, 47. Terry - 24. a 27. Roy, 8. B. Hutton, 21. Marchessault, 30. Amadio. Střely na branku: 24:35. Diváci: 12.586. Hvězdy zápasu: 1. Roy, 2. Amadio (oba Vegas), 3. H. Lindholm (Anaheim).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 54 36 6 12 186:152 78 2. Florida 54 36 5 13 221:161 77 3. Toronto 54 35 4 15 198:157 74 4. Boston 55 33 4 18 166:148 70 5. Detroit 55 24 6 25 161:197 54 6. Buffalo 56 18 8 30 153:200 44 7. Ottawa 53 19 5 29 137:169 43 8. Montreal 55 14 7 34 132:210 35

Metropolitní divize:

1. Carolina 55 38 5 12 188:132 81 2. Pittsburgh 57 34 9 14 185:152 77 3. NY Rangers 55 35 5 15 165:138 75 4. Washington 56 29 9 18 180:156 67 5. Columbus 55 28 2 25 182:200 58 6. NY Islanders 51 20 8 23 131:146 48 7. New Jersey 55 19 5 31 168:200 43 8. Philadelphia 54 16 10 28 135:189 42

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 55 40 4 11 219:155 84 2. St. Louis 53 32 6 15 191:146 70 3. Minnesota 53 32 3 18 200:171 67 4. Dallas 54 31 3 20 159:157 65 5. Nashville 54 30 4 20 166:155 64 6. Winnipeg 55 24 10 21 166:170 58 7. Chicago 55 20 8 27 138:188 48 8. Arizona 54 15 4 35 124:196 34

Pacifická divize:

1. Calgary 53 32 7 14 186:130 71 2. Los Angeles 56 30 7 19 166:160 67 3. Vegas 56 31 4 21 182:166 66 4. Edmonton 55 30 4 21 182:175 64 5. Anaheim 57 26 9 22 169:177 61 6. Vancouver 56 27 6 23 158:161 60 7. San Jose 54 24 6 24 143:168 54 8. Seattle 56 17 5 34 144:199 39