Chytil v NHL skóroval, Dostál vychytal výhru a Pastrňák opět bodoval

New York - Hokejový útočník Filip Chytil pomohl v NHL gólem k domácí výhře New Yorku Rangers 3:1 nad Torontem a skóroval ve třetím z posledních čtyř zápasů. U jediné branky poražených asistoval David Kämpf. Gólman Lukáš Dostál zastavil v Montrealu 23 střel, dovedl Anaheim k výhře 5:2 a připsal si ve druhém startu v sezoně od úvodní minuty první vítězství. Dvakrát inkasoval i Vítek Vaněček při prohře New Jersey 1:2 s Philadelphií.

Fotogalerie

David Pastrňák bodoval posedmé v řadě (5+3), ale Boston i přes jeho přihrávku podlehl doma Los Angeles 2:3 po nájezdech. Český útočník se neprosadil v rozstřelu, ve kterém neuspěl ani jeho spoluhráč David Krejčí.

Chytil udeřil ve čtvrté minutě z přesilové hry, kdy zakončil kombinaci do odkryté branky a otevřel skóre. Toronto vyrovnalo ještě v první třetině. Kämpf tečoval střelu od modré a Michael Bunting dorazil puk do branky před Chytilem. Vedení strhl na stranu Rangers ve 36. minutě z přečíslení Jimmy Vesey, který zpečetil výhru v závěru při hře hostů bez gólmana. V dresu poražených nebodoval po dlouhé době Mitchell Marner, jeho série se zastavila na 23 utkáních.

Dostál inkasoval minule za polovinu zápasů pět gólů z 15 střel, tentokrát ale držel neprůstřelnost do třetí třetiny. V rozmezí 44. až 47. minuty jej dvakrát překonal Cole Caufield a vyrovnal na 2:2. Útočník Montrealu nejdříve využil přesilovou hru střelou bez přípravy z levého kruhu. Podruhé skóroval po nepřesné střele spoluhráče, puk sebral za brankou a zasunul ho k pravé tyči, kam se Dostál nestihl přesunout.

O výhře Anaheimu rozhodl v 51. minutě svou druhou trefou v zápase obránce John Klingberg. Zbývající dvě branky padly při risku Montrealu bez gólmana. Dostál si připsal v NHL druhou výhru v kariéře.

New Jersey vedlo od páté minuty individuální akcí Jacka Hughese. Více ale brankář Carter Hart nedovolil, v zápase chytil 48 střel a stal se první hvězdou zápasu. O obrat se zasloužili Scott Laughton, který využil střelou z pravého kruhu přesilovou hru, a z úniku Travis Konecny v čase 51:46. Vaněček kryl 22 střel.

Pastrňák připravil v polovině utkání gól na 2:0 a připsal si čtyřicátý bod v sezoně (19+21) ve 29. zápase. Rychlejší byl pouze před třemi lety (26 duelů). Český útočník přihrál mezi kruhy Bradu Marchandovi, který zamířil stejně jako o tři minuty dříve Taylor Hall přesně pod horní tyč. Los Angeles vyrovnal ve třetí třetině díky dvěma trefám Adriana Kempeho a rozstřel rozhodl v sedmé sérii Trevor Moore, který tak stylově oslavil novou pětiletou smlouvu.

Výsledky NHL:

Boston - Los Angeles 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0) Branky: 28. Hall, 31. Marchand (Pastrňák) - 49. a 58. Kempe, rozhodující sam. nájezd Moore. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Kempe (Los Angeles), 2. Marchand, 3. Hall (oba Boston). Carolina - Seattle 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Branky: 11. A. Svečnikov, 18. Stepan, 23. Noesen z tr. střílení - 32. Donato, 50. Sprong. Střely na branku: 39:17. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Noesen, 2. A. Svečnikov, 3. Stepan (všichni Carolina). Florida - Pittsburgh 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Branky: 6. Lomberg, 51. Reinhart - 33. a 59. Guentzel, 25. Letang, 49. Malkin. Střely na branku: 34:39. Diváci: 14.538. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Malkin (oba Pittsburgh), 3. Lomberg (Florida). Montreal - Anaheim 2:5 (0:2, 0:0, 2:3) Branky: 44. a 47. Caufield - 18. a 51. J. Klingberg, 18. Terry, 59. Henrique, 60. Vatrano. Střely na branku: 25:32. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval dva góly z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procent. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Caufield (Montreal), 2. J. Klingberg, 3. Henrique (oba Anaheim). NY Rangers - Toronto 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Branky: 36. a 59. Vesey, 4. Chytil - 15. Bunting (Kämpf). Střely na branku: 20:23. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Vesey, 2. Šesťorkin, 3. Chytil (všichni NY Rangers). New Jersey - Philadelphia 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Branky: 5. J. Hughes - 25. Laughton, 52. Konecny. Střely na branku: 49:24. Vítek Vaněček odchytal z New Jersey 57:49 minuty, inkasoval dvě branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta. Diváci: 14.137. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. J. Hughes (New Jersey). Tampa Bay - Columbus 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Branky: 54. a 58. Hagel, 4. Bellemare, 50. Point - 24. Marčenko. Střely na branku: 29:25. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Elliott, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay). Washington - Dallas 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Branky: 30. Sheary - 41. Jamie Benn, 43. C. Miller. Střely na branku: 46:26. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. C. Miller (oba Dallas), 3. Lindgren (Washington). Winnipeg - Nashville 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0) Branky: 16. DeMelo, 64. Connor - 10. F. Forsberg. Střely na branku: 41:26. Diváci: 13.949. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. DeMelo, 3. Connor (oba Winnipeg). Chicago - Vegas 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Branky: 57. Raddysh - 24. a 60. R. Smith, 15. Stephenson, 49. Kessel. Střely na branku: 25:25. Diváci: 15.911. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. W. Karlsson, 3. Marchessault (všichni Vegas). Colorado - Buffalo 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Branky: 49. Rantanen, 59. Rodrigues - 1. Tage Thompson, 8. Tuch, 38. Dahlin, 60. Cozens. Střely na branku: 41:21. Diváci: 18.103. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson, 2. Luukkonen (oba Buffalo), 3. Ničuškin (Colorado). Edmonton - St. Louis 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0) Branky: 2. Hyman, 25. McDavid, 51. Yamamoto - 7. a rozhodující sam. nájezd Kyrou, 52. Thomas, 60. Tarasenko. Střely na branku: 27:32. Diváci: 17.550. Hvězdy zápasu: 1. Barrie (Edmonton), 2. Kyrou (St. Louis), 3. McDavid (Edmonton). Tabulky NHL Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 29 23 2 4 112:64 48 2. Toronto 31 19 6 6 101:73 44 3. Tampa Bay 29 19 1 9 105:85 39 4. Detroit 29 13 6 10 85:91 32 5. Florida 31 14 4 13 104:102 32 6. Buffalo 30 14 2 14 119:105 30 7. Montreal 30 14 2 14 88:105 30 8. Ottawa 29 13 2 14 89:91 28 Metropolitní divize: 1. New Jersey 30 21 2 7 105:73 44 2. Carolina 29 17 6 6 84:75 40 3. Pittsburgh 30 18 4 8 106:86 40 4. NY Rangers 31 16 5 10 96:86 37 5. NY Islanders 30 17 1 12 95:84 35 6. Washington 32 15 4 13 95:94 34 7. Philadelphia 31 10 7 14 74:100 27 8. Columbus 29 10 2 17 81:119 22 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 31 18 5 8 112:85 41 2. Winnipeg 29 19 1 9 96:76 39 3. Minnesota 29 16 2 11 92:86 34 4. Colorado 28 15 2 11 87:80 32 5. St. Louis 30 14 1 15 89:111 29 6. Nashville 28 12 4 12 71:87 28 7. Arizona 27 9 4 14 74:99 22 8. Chicago 28 7 4 17 66:105 18 Pacifická divize: 1. Vegas 32 22 1 9 108:86 45 2. Los Angeles 33 16 5 12 109:120 37 3. Seattle 29 16 3 10 100:94 35 4. Edmonton 31 17 1 13 112:106 35 5. Calgary 30 13 6 11 90:93 32 6. Vancouver 29 13 3 13 101:112 29 7. San Jose 31 10 5 16 96:112 25 8. Anaheim 31 8 3 20 75:132 19

Kanadské bodování NHL

1. McDavid (Edmonton) 31 60 (27+33) 2. Draisaitl (Edmonton) 31 52 (21+31) 3. T. Thompson (Buffalo) 30 46 (24+22) 4. Kučerov (Tampa Bay) 29 45 (11+34) 5. J. Robertson (Dallas) 31 43 (23+20) 6. Pastrňák (Boston) 29 40 (19+21) 7. Crosby (Pittsburgh) 30 40 (17+23) 8. M. Tkachuk (Florida) 28 39 (14+25) 9. E. Karlsson (San Jose) 31 38 (12+26) 10. Rantanen (Colorado) 28 37 (20+17) 45. Hertl (San Jose) 31 30 (10+20) 51. Nečas (Carolina) 29 28 (12+16) 80. D. Kubalík (Detroit) 29 25 (10+15) 87. Hronek (Detroit) 29 24 (6+18) 121. Krejčí (Boston) 24 21 (8+13) 151. Zacha (Boston) 29 19 (3+16) 194. Chytil (NY Rangers) 23 15 (7+8)

Střelci:

1. McDavid (Edmonton) 27 branek, 2. T. Thompson (Buffalo) 24, 3. J. Robertson (Dallas) 23, 4. Horvat (Vancouver), Draisaitl (Edmonton) oba 21, 6. Rantanen (Colorado), Ovečkin (Washington) oba 20, 8. Pastrňák (Boston) 19, 9. Scheifele (Winnipeg), Caufield (Montreal) oba 18, ...46. Nečas (Carolina) 12, 68. D. Kubalík (Detroit), Hertl (San Jose) oba 10.