Chytil skóroval, Vaněček vychytal výhru a Vejmelka pustil pět gólů

Utkání NHL New Jersey - Washington. Uprostřed brankář Washingtonu Capitals Vítek Vaněček , vpravo Jegor Šarangovič z New Jersey Devils. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Hokejový útočník Filip Chytil pomohl ve čtvrtečním utkání NHL New Yorku Rangers svým prvním gólem sezony k výhře 3:1 v Nashvillu. Brankář Vítek Vaněček zneškodnil 25 střel New Jersey a dovedl Washington k vítězství 4:1. Další český gólman Karel Vejmelka zastavil 26 z 31 střel při prohře Arizony 1:5 s Edmontonem.

Tři čeští hráči si ještě připsali asistenci. Columbus dal první gól po teči střely Jakuba Voráčka a zdolal New York Islanders 3:2 v prodloužení. Po přihrávce Martina Nečase vstřelil Andrej Svečnikov rozdílovou branku Caroliny, která zvítězila v Montrealu 4:1. Stejným výsledkem porazila Florida doma Colorado, k čemuž přispěl asistencí u poslední branky Radko Gudas.

Chytil otevřel ve třetí minutě skóre, když se prosadil bekhendovou střelou z pravého kruhu ke vzdálenější tyči. Zhruba v polovině zápasu vyrovnal svou první trefou v NHL Philip Tomasino. Rozhodčí na začátku třetí třetiny neuznali Rangers po úspěšné trenérské výzvě domácích kvůli ofsadu branku, kterou dal Ryan Lindgren. V 51. minutě ale přeci jen překlopil vedení na stranu hostí Alex Lafrenire a výhru zpečetil do prázdné branky Barclay Goodrow.

Vaněček ve všech třech startech v nové sezoně pustil v základní hrací době jen jeden gól. Tentokrát ho o čisté konto připravil až v 54. minutě Janne Kuokkanen střelou z mezikruží mezi betony a stanovil tím konečný výsledek zápasu. Washington vedl už v desáté minutě 2:0 brankami Anthonyho Manthy a Dmitrije Orlova. Skóre zvýšili Daniel Sprong a Jevgenij Kuzněcov, kteří si v utkání připsali i asistenci.

Vejmelka nastoupil v NHL potřetí. Při debutu v Buffalu inkasoval jen jednou za 65 minut hry a minule vystřídal Cartera Huttona ve 37. minutě za stavu 2:6 se St. Louis. Český gólman kapituloval ve zbytku zápasu jen jednou, a tak dostal další šanci. Edmonton jej překonal třikrát v rozmezí 19. až 29. minutě střelami z kruhu. Arizona na začátku třetí třetiny snížila, ale Oilers dvěmi povedenými kombinacemi upravili na 5:1. Dvakrát se v utkání trefili Zach Hyman a Connor McDavid.

Výsledky NHL

Chicago - Vancouver 1:4, Nashville - NY Rangers 1:3, Winnipeg - Anaheim 5:1, Columbus - NY Islanders 3:2 v prodl., Ottawa - San Jose 1:2, Detroit - Calgary 0:3, Florida - Colorado 4:1, New Jersey - Washington 1:4, Montreal - Carolina 1:4, Arizona - Edmonton 1:5.