Chytil neodvrátil první prohru Rangers, Calgary dalo devět gólů Edmontonu

2. kolo play off NHL:Východní konference - 1. zápas:Carolina - New York Rangers. Ian Cole (druhý zleva) se raduje z vítězného gólu. Vlevo Jesperi Kotkaniemi, vpravo Martin Nečas a druhý zprava Brendan Smith.

2. kolo play off NHL:Východní konference - 1. zápas:Carolina - New York Rangers. Ian Cole (druhý zleva) se raduje z vítězného gólu. Vlevo Jesperi Kotkaniemi, vpravo Martin Nečas a druhý zprava Brendan Smith. ČTK/AP/Chris Seward

New York - Hokejový útočník Filip Chytil vstřelil jediný gól New York Rangers při prohře 1:2 v prodloužení na ledě Caroliny v úvodu série druhého kola play off NHL. Patnáct branek padlo v prvním čtvrtfinále mezi Calgary a Edmontonem, Flames zdolali Oilers 9:6.

Chytil otevřel skóre v 8. minutě a dlouho to vypadalo, že jeho branka bude vítězná. Carolina dokázala srovnat až dvě a půl minuty před koncem třetí třetiny, kdy se prosadil Sebastian Aho. Prodloužení netrvalo ani čtyři minuty, v čase 63:12 nahodil puk na branku Ian Cole a i díky nešťastné teči bránícího Ryana Lindgrena rozhodl o výhře Hurricanes.

"Odrazila se ke mně střela Brendana Smithe a já v první chvíli přemýšlel, co udělat s pukem. Nejdříve jsem chtěl nahrát, ale nikdo nebyl v nebezpečném postavení, proto jsem nakonec nahodil puk na branku a byl z toho gól," popsal rozhodující situaci střelec vítězné branky.

"Prohráli jsme i přes to, že jsme odehráli výborný zápas. V prvních dvou třetinách jsme excelovali a přestáli i nápor v úvodu třetí části. Bohužel jsme nezvládli závěr a nakonec slavil soupeř. Je to opravdu těžká prohra," řekl trenér Rangers Gerard Gallant.

Hokejisté Calgary vstoupili do série s Edmontonem výborně. Vstřelili dva góly během úvodní minuty a po šesti minutách měli tříbrankový náskok, kvůli kterému opustil branku Mike Smith.

Těsně před polovinou zápasu Flames vedli již 6:2, Edmonton ale přidal a do konce druhé třetiny snížil na 5:6. Na začátku třetího dějství Kailer Yamamoto srovnal, zbytek zápasu ale znovu patřil hokejistům Calgary, kteří třemi góly v divokém zápase zpečetili výhru.

Prvním hattrickem v play off se blýskl útočník Flames Matthew Tkachuk. Hvězdný Connor McDavid zapsal dokonce čtyři body za gól a tři asistence, ani jeho příspěvek ale Edmontonu k výhře nepomohl.

Bitva o Albertu nabídla stejně jako v posledním utkání v základní části (9:5) gólové hody, domácí ale s výkonem spokojeni nebyli. "Odehráli jsme nejhorší zápas v dosavadním průběhu play off. Vyhráli jsme, ale měli jsme obrovské štěstí. Vedli jsme o čtyři branky a nechali jsme soupeře vyrovnat, takhle se v play off opravdu nehraje," konstatoval Tkachuk.

"Tohle není náš styl hry. Musíme se vrátit zpět k věcem, které jsme dělali celou sezonu. Ve druhé třetině jsme absolutně vypadli z role a začali jsme dělat hloupé chyby, kvůli kterým se soupeř dostal zpět do hry. Je dobře, že jsme i přes nepovedený výkon dokázali vyhrát. Ve volném dni se dáme dohromady a příště určitě odehrajeme lepší zápas," pokračoval střelec dvou branek Flames Blake Coleman.

Série mezi kanadskými rivaly bude pokračovat druhým zápasem v noci na pátek SELČ.

Výsledky play off NHL

Východní konference - 1. zápas:

Carolina - New York Rangers 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 58. Aho, 64. Cole - 8. Chytil. Střely na branku: 26:28. Diváci: 18.705. Hvězdy zápasu: 1. Cole, 2. Raanta, 3. Aho (všichni Carolina).

Západní konference - 1. zápas:

Calgary - Edmonton 9:6 (3:1, 3:4, 3:1)

Branky: 29., 49. a 58. Tkachuk, 21. a 27. Coleman, 1. E. Lindholm, 1. Mangiapane, 7. Ritchie, 43. R. Andersson - 30. a 35. Hyman, 8. McDavid, 28. Bouchard, 40. Draisaitl, 42. Yamamoto. Střely na branku: 48:28. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Tkachuk, 2. R. Andersson, 3. Coleman (všichni Calgary).