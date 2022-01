Chytil, Nečas a Kubalík pomohli v NHL góly k výhrám, Vaněček vychytal nulu

New York - Hokejový útočník Filip Chytil pomohl v NHL vyrovnávacím gólem v 51. minutě k obratu New York Rangers ve Philadelphii z 1:2 na konečných 3:2. Martin Nečas přispěl v den svých 23. narozenin gólem a asistencí k výhře hokejistů Caroliny 4:1 nad Vancouverem. Brankář Vítek Vaněček dovedl Washington 23 zákroky k vítězství 2:0 na ledě New York Islanders a vychytal první nulu v sezoně.

Dominik Kubalík zpečetil trefou do prázdné branky výhru Chicaga 3:0 nad Anaheimem. Na straně poražených zneškodnil Lukáš Dostál 33 z 35 střel. David Pastrňák asistoval u vítězné trefy Taylora Halla, který rozhodl o triumfu Bostonu nad Nashvillem 4:3 v prodloužení. Přihrávku si připsali i Filip Hronek a Filip Zadina u vítězství Detroitu 4:0 nad Buffalem. Karel Vejmelka pustil pět gólů z 32 střel a nezabránil porážce Arizony 0:5 s Coloradem.

Chytil se mohl zapsat do střelecké listiny už v závěru úvodní třetiny, ale ze sólového úniku trefil za stavu 1:1 tyčku. Gól padl až v 51. minutě, v níž vstřelil Cameron York svou první branku v NHL a dostal Philadelphii poprvé v zápase do vedení. Trvalo ale jen 37 sekund, než Chytil po povedené souhře zakončil na hranici brankoviště do prázdné branky.

"Byl to skvělý pocit. Dlouho jsem nedal gól, tak jsem rád, že jsem to prolomil. Navíc jsem pomohl týmu k vyrovnání a vyhráli jsme, z čehož mám také radost," řekl Chytil, který skóroval poprvé od 9. prosince a připsal si čtvrtý gól v sezoně. O výhře Rangers rozhodl v 54. minutě Chris Kreider tečí.

Nečas zaznamenal oba body zkraje druhé třetiny, kdy Carolina odskočila z 1:1 na 3:1. Český útočník nejdříve zpoza branky zadovkou přihrál Andreji Svečnikovovi a ten pohotově posunul puk mezi kruhy na úspěšně zakončujícího Vincenta Trochecka. Ve 25. minutě rodák z Nového Města na Moravě vyřešil přečíslení střelou z kruhu a s pomocí odrazu od břevna se zapsal mezi střelce premiérově od 12. prosince a po sedmi utkáních.

"Chtěli jsme napravit poslední zápas (domácí prohra s Columbusem 0:6). Máme téměř každý zápas plno a minule jsme fanoušky nepotěšili. Nechtěli jsme dopustit, aby se něco podobného opakovalo," řekl o extra motivaci oslavenec Nečas, který byl vyhlášen první hvězdou utkání a celkově si polepšil v této sezoně na 21 bodů (8+13) ve 33 duelech. Navíc zaokrouhlil počet bodů v NHL na 100 (39+61), na něž potřeboval 158 zápasů.

Za Washington se v duelu s Islanders prosadili v páté minutě Tom Wilson a do prázdné branky při závěrečné power play domácích Alexandr Ovečkin. Pětadvacetiletý Vaněček, který chytal poprvé od 19. prosince, si připsal třetí čisté konto v NHL, z toho druhé proti Islanders. Z pozice čárového rozhodčího řídil souboj Libor Suchánek.

"Nemyslel jsem na to, že jsem dlouho nechytal a snažil jsem se pomoct týmu. Prohráli jsme čtyřikrát v řadě a potřebovali jsme tu sérii zastavit," řekl Vaněček. "Vítek si vedl opravdu dobře. Měl za sebou několik dobrých tréninků, aby se dostal do rytmu. Neměl v zápase zase tolik práce, ale to bývá někdy těžší. Zvládl to, vypadal celý zápas soustředěně, a když jsme to potřebovali, tak nás podržel," řekl kouč Washingtonu Peter Laviolette.

Dostál inkasoval ve svém druhém startu v NHL od začátku oba góly z rychlých protiútoků. Překonali jej ve 26. minutě Brandon Hagel a na začátku třetí třetiny Patrick Kane. Před úvodním gólem se blýskl v oslabení obranným zákrokem Jakub Galvas, který na brankové čáře zachytil puk. Výhru zpečetil v 57. minutě osmým gólem sezony Kubalík, který skóroval podruhé za sebou.

"Chytal solidně. Vytáhl několik dobrých zákroků. Svou práci odvedl," chválil Dostála trenér Anaheimu Dallas Eakins.

Vejmelka i přes pět inkasovaných gólů ještě Arizonu, druhý nejslabší tým soutěže, několikrát podržel. První dva góly obdržel z dorážek, další z přečíslení. Colorado zápas zlomilo v rozmezí 31. až 35. minuty, kdy odskočilo třemi góly na 4:0. Po třech bodech za shodnou bilanci 2+1 si připsali Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen. Pavel Francouz kryl záda Darcymu Kuemperovi, jenž pochytal všech 20 střel a připsal si první vítězství v sezoně.

Pátou výhru Bostonu za sebou zařídil v prodloužení Hall, který dorazil Pastrňákovu střelu z kruhu. Pětadvacetiletý rodák z Havířova se 31. bodem (16+15) dotáhl na nejproduktivnějšího Čecha v soutěži Tomáše Hertla (20+15), který vyšel v sobotu naprázdno při prohře San Jose 1:2 v prodloužení s Pittsburghem. Odchovanec pražské Slavie byl aktivní, neujala se ale žádná z jeho šesti střel.

Florida roznesla Columbus 9:2. Její fanoušci už od první třetiny, kterou Panthers ovládli 4:0, skandovali: "My chceme deset!" Domácí vedli po dvou třetinách 6:0 a v 51. minutě 9:1, ale stále platí, že deset gólů v utkání nasázeli v klubové historii jen jednou. Obránce vítězů Radko Gudas nebodoval, ale připsal si sedm srážek.

Propadáku Columbusu byl ušetřen Jakub Voráček, který kvůli covidovému protokolu do utkání nezasáhl. Ze stejného důvodu chyběl Ondřej Kaše v sestavě Toronta, které zvítězilo v St. Louis 6:5. Gólman Petr Mrázek zůstal na střídačce a David Kämpf nebodoval.

V sobotu nenastoupil ani Ondřej Palát, jenž minulý zápas nedohrál. I bez něj zdolala Tampa Bay doma Dallas 3:1. Trenér Jon Cooper po zápase uvedl, že doufá, že příště už bude mít Paláta k dispozici.

Výsledky NHL

Carolina - Vancouver 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 9. Aho, 22. Trocheck (Nečas), 25. Nečas, 45. Lorentz - 14. Horvat. Střely na branku: 33:31. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. A. Svečnikov, 3. Trocheck (všichni Carolina).

Boston - Nashville 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 4. C. Smith, 8. Reilly, 44. Marchand, 62. Hall (Pastrňák) - 15. Sissons, 28. Kunin, 47. Josi. Střely na branku: 44:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Marchand (oba Boston), 3. Josi (Nashville).

New York Islanders - Washington 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Wilson, 60. Ovečkin. Střely na branku: 23:36. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas a z 23 střel neinkasoval. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Wilson (Washington), 2. Varlamov (Islanders), 3. Vaněček (Washington).

Florida - Columbus 9:2 (4:0, 2:0, 3:2)

Branky: 1. a 14. Verhaeghe, 33. a 48. Lundell, 3. Duclair, 10. Weegar, 23. Huberdeau, 44. S. Bennett, 51. Lomberg - 43. Nyquist, 51. Jenner. Střely na branku: 51:30. Diváci: 15.088. Hvězdy zápasu: 1. Weegar, 2. Ekblad, 3. Lundell (všichni Florida).

Detroit - Buffalo 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 9. Bertuzzi (Zadina), 20. Fabbri, 41. Raymond, 53. Rasmussen (Hronek). Střely na branku: 39:22. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Nedeljkovic, 3. D. Larkin (všichni Detroit).

Tampa Bay - Dallas 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 20. B. Point, 51. Colton, 60. Killorn - 14. Lindell. Střely na branku: 29:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Colton, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Philadelphia - NY Rangers 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Branky: 12. Lindblom, 51. York - 6. Zibanejad, 51. Chytil, 54. Kreider. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18.293. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (NY Rangers), 2. York (Philadelphia), 3. Fox (NY Rangers).

St. Louis - Toronto 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)

Branky: 4. a 24. R. O'Reilly, 26. Saad, 37. Thomas, 44. Mikkola - 6. Bunting, 8. Marner, 10. Tavares, 29. Liljegren, 52. Matthews, 57. Michejev. Střely na branku: 25:40. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Marner (Toronto), 2. R. O'Reilly (St. Louis), 3. Matthews (Toronto).

Chicago - Anaheim 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 26. Hagel, 45. P. Kane, 57. Kubalík. Střely na branku: 36:37. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59:06 minuty, inkasoval dva góly z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 94,3 procenta. Diváci: 18.469. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Hagel, 3. Stillman (všichni Chicago).

Arizona - Colorado 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Branky: 14. a 60. MacKinnon, 31. a 35. Rantanen, 33. Kadri. Střely na branku: 20:32. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval pět gólů z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 84,4 procenta. Diváci: 14.313. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. MacKinnon, 3. Kuemper (všichni Colorado).

Seattle - Los Angeles 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 31. Johansson - 25. a 60. Danault, 5. Kempe. Střely na branku: 18:22. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Petersen (Los Angeles), 2. Driedger, 3. Johansson (oba Seattle).

Edmonton - Ottawa 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Branky: 20. Kassian, 33. Yamamoto, 38. Perlini, 53. Nurse - 11. a 57. Norris, 43. Gaudette, 46. Formenton, 51. Zub, 60. Sanford. Střely na branku: 37:26. Diváci: 9150. Hvězdy zápasu: 1. Norris (Ottawa), 2. Nurse (Edmonton), 3. Formenton (Ottawa).

San Jose - Pittsburgh 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 8. Balcers - 11. Letang, 61. Guentzel. Střely na branku: 41:27. Diváci: 13.686. Hvězdy zápasu: 1. Domingue, 2. Guentzel (oba Pittsburgh), 3. Hill (San Jose).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 38 26 5 7 158:111 57 2. Tampa Bay 40 26 5 9 135:113 57 3. Toronto 36 24 3 9 123:93 51 4. Boston 35 22 2 11 111:90 46 5. Detroit 39 17 5 17 105:128 39 6. Buffalo 37 11 6 20 96:130 28 7. Ottawa 31 11 2 18 89:112 24 8. Montreal 36 7 5 24 76:131 19

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 39 25 4 10 113:96 54 2. Carolina 35 25 2 8 119:80 52 3. Washington 38 21 9 8 127:104 51 4. Pittsburgh 37 22 5 10 120:97 49 5. Columbus 36 17 1 18 116:131 35 6. New Jersey 37 14 5 18 107:129 33 7. Philadelphia 37 13 7 17 94:125 33 8. NY Islanders 30 11 6 13 67:84 28

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 35 24 3 8 152:112 51 2. Nashville 39 24 3 12 121:107 51 3. St. Louis 38 22 5 11 133:105 49 4. Minnesota 34 22 2 10 129:105 46 5. Winnipeg 34 17 5 12 102:99 39 6. Dallas 35 18 2 15 99:106 38 7. Chicago 38 15 5 18 93:123 35 8. Arizona 36 8 4 24 77:138 20

Pacifická divize:

1. Vegas 39 23 2 14 138:117 48 2. Los Angeles 38 20 5 13 109:97 45 3. Anaheim 41 19 7 15 120:120 45 4. San Jose 39 20 2 17 106:119 42 5. Calgary 34 17 6 11 105:87 40 6. Edmonton 35 18 2 15 117:117 38 7. Vancouver 37 16 3 18 94:108 35 8. Seattle 37 10 4 23 99:136 24