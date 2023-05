Chytil: Jsem hrozně rád, že mi Kari zavolal, měl jsem z něho skvělý dojem

Praha - Útočník Filip Chytil z New York Rangers patří mezi nejvýraznější zámořské posily hokejové reprezentace pro mistrovství světa v Tampere a Rize. Na šampionátu se kroměřížský rodák představí ve svých teprve 23 letech už počtvrté. A bude usilovat o první medaili, protože loni při dlouhé sezoně Rangers členem bronzového týmu nebyl. Jak uvedl před odletem do Rigy v rozhovoru s novináři, udělal na něj výborný dojem reprezentační kouč Kari Jalonen.

"Slyšel jsem o tom, jak mě chválil. A jsem hrozně rád, že mi zavolal. Po vypadnutí (z play off NHL) jsem neměl žádné jiné myšlenky, Martin Havlát mi zavolal hned další den, pak i trenér Jalonen a ten rozhovor byl perfektní. Vůbec jsem neváhal. I když jsem Kariho neznal osobně, na první dojem mi to sedlo. I díky tomu jsem neváhal, ten rozhovor byl perfektní. Bavili jsme se o sezoně, o play off i o systému v národním týmu," přiblížil Chytil.

Dost možná i díky tomu vstřebal lépe zklamání z vyřazení z bojů o Stanley Cup, jež bylo o to bolestnější, že přemožitelem týmu z Manhattanu byli New Jersey Devils. Velký rival předčil Rangers v rozhodujícím sedmém utkání. "Nemyslím na to. Je to za mnou. Teď se soustředím jen na mistrovství světa. V létě bude ještě dost času popřemýšlet, proč to nevyšlo. Nečekal jsem tedy, že vypadneme takhle brzy, tak jsem rád, že ještě můžu pokračovat v sezoně. Ale nejedu si jenom zahrát, chci vyhrávat," zdůraznil Chytil.

Po osobní stránce ale prožil výbornou sezonu. Velmi výrazně posunul svá osobní maxima v nejlepší hokejové lize světa, do níž poprvé zasáhl v ročníku 2017/18. Za 74 zápasů základní části si připsal 45 bodů za 22 gólů a 23 nahrávek. V play off přidal v sedmi utkáních čtyři body (1+3). "Určitě byla jednou z těch nejlepších. Základní část byla prostě skvělá. Vidím, že moje práce se vyplácí. Ještě se ale mám kam posouvat. Vím, co ve mně je. Potenciál na to určitě mám," řekl Chytil.

Zatímco v Rangers nastupoval převážně ve třetím útoku, lze očekávat, že jeho role v reprezentaci bude na vrcholné akci sezony trochu jiná. "Vím, že už jsem v Americe něco odehrál. A po takové sezoně vím, co týmu můžu nabídnout. Kádr Rangers je fakt nabitý. A ačkoliv jsem hrál třetí lajnu, dokázal jsem rozhodovat zápasy," podotkl Chytil.

Tlak na svou hlavu si nijak nepřipouští. "Tlak je přece pořád. V NHL je neuvěřitelný, jsem na něj zvyklý. Jestli chci vyhrávat zápasy, musím hrát svůj nejlepší hokej. Mám sám od sebe velká očekávání. Snad začneme turnaj vítězně," přál si Chytil.

Na šampionátu bude i Kaapo Kakko, spoluhráč z útoku Rangers. O účasti na MS se ale spolu příliš nebavili. "Nebyla ani moc nálada po tom vyřazení. Jen jsme prohodili pár vět. Nepotkáme se ve skupině, ale říkali jsme si, že na sebe snad narazíme v bojích o medaile," uvedl Chytil.

Rangers vypadli před týdnem, Chytil od trenérů dostal volno s tím, že se připojí až dnes. Zápasy národního týmu na turnajové generálce na Českých hrách v Brně ale sledoval. "Všechny tři zápasy. Kluci odehráli velmi dobrá utkání. Pro mě bude asi největší problém velké kluziště. A taky si potřebuju zvyknout na systém národního týmu. Ten proberu s trenéry a snad na něj rychle naskočím," věřil Chytil.

Tým je z jeho pohledu kvalitní, přestože v něm je jen pět posil z NHL. "Tým je kvalitní. I když v něm není tolik hráčů z NHL jako v minulých letech, kluci z extraligy nebo evropských soutěží jsou výborní. Máme po loňsku co obhajovat. Nechci říkat, že jedeme pro zlato, ale kdybychom v hlavě neměli úspěch, nemusíme tam ani jezdit. V náš tým věřím," zdůraznil Chytil.

Pak už se šel seznámit s koučem Jalonenem i některými spoluhráči. "Těším se, až kluky poznám. Ani takhle narychlo nedokážu říct, kolik už jich znám osobně a kolik ještě ne," řekl Chytil.