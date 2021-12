Chris Wallace, jeden z pilířů Fox News, přechází k CNN

Washington - Ostřílený televizní moderátor a novinář, respektovaný napříč americkým politickým spektrem, Chris Wallace dnes oznámil odchod z televize Fox News. Přechází ke streamovací službě stanice CNN. Ta je pokládána za protipól stanice Fox, oblíbené u konzervativních diváků. Moderátor byl pokládán za pilíř této televize, ve které měl dosud vlastní pořad Fox News Sunday. Agentura AP označila Wallaceho odchod za ránu pro zpravodajství stanice.

"Po 18 letech jsem se rozhodl skončit. Přeji si vyzkoušet něco nového, mimo politiku, co by odpovídalo mému zájmu," uvedl Wallace na závěr svého pořadu, který se tak stal posledním. Čtyřiasedmdesátiletý žurnalista zdůraznil, že je připraven na nové dobrodružství, aniž by však vysvětlil, co má na mysli. Svým oznámením překvapil i své hosty ve studiu.

Až následně zpravodajská stanice CNN oznámila, že získala Wallaceho pro svou příští streamovací službu CNN+, kterou má spustit na počátku příštího roku. Tato placená služba má přesáhnout rámec politiky a týkat se i hospodářství, sportu a kultury.

"Je to naposledy, co jsme se takto sešli, a říkám to se skutečným smutkem," uvedl Wallace na rozloučenou. "Před osmnácti lety mi šéfové tady ve Foxu slíbili, že nikdy nebudou zasahovat do výběru mého hosta, ani do otázek, které kladu. Slib dodrželi," řekl.

"Mohl jsem podávat zprávy podle svých nejlepších schopností, zabývat se příběhy, které pokládám za důležité, i hnát představitele naší země k odpovědnosti. Byla to skvělá jízda," dodal. Wallace podle AP odchází v době, kdy už se jeho smlouva u Foxu chýlila ke konci.

Wallace připomněl, že dělal rozhovory se všemi americkými prezidenty od George Bushe staršího, jakož i s hlavami cizích států. V roce 2016 se stal prvním novinářem této televize, který moderoval debatu dvou hlavních kandidátů na prezidenta, Hillary Clintonové a Donalda Trumpa. Za svůj výkon sklidil chválu z obou táborů, poznamenala agentura AFP. O čtyři roky později si vše zopakoval při moderování první debaty Trumpa a Joea Bidena. Ta se podle agentury AP vymykala tím, že Trump opakovaně Bidena přerušoval .

Wallace, který býval zpravodajem v Bílém domě a prošel televizemi NBC a ABC, byl respektován za svou profesionalitu. Svou metodičností a neokázalostí býval pokládán za opak svého otce Mikea, legendárního reportéra stanice CBS. Otce ale Chris poznal až v dospívání. V dětství jej vychovávala matka a otčím, bývalý šéf CBS Bill Leonard.

Absolvent Harvardu vždy během rozhovorů zůstával v klidu, ale nebál se ani občasné konfrontace. Párkrát na to doplatil i Donald Trump. Wallace během své kariéry získal četné ceny, včetně televizního ocenění Emmy za rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kterého se před třemi lety ptal na náhlá a brutální usmrcení několika politických odpůrců, připomněla AFP.