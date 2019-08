Chovatelé zlínské zoo odchovali čtyři mláďata jeřába laločnatého

Zlín - Chovatelům zlínské zoo se letos podařilo odchovat čtyři mláďata jeřába laločnatého. První dvě se vylíhla na konci ledna, další v červnu. Je to světová rarita, odchov tohoto ptáka je velice náročný, je mnoho ptáků v zajetí, ale málokteré páry odchovávají mláďata, řekl dnes novinářům zoolog zlínské zahrady Václav Štraub. Za posledních 12 měsíců se ve světě vylíhlo pouze 11 mláďat. Zlínská zoo je jedinou zahradou v Česku a na Slovensku, která tento největší druh afrických jeřábů rozmnožuje.

"Jsou to monogamní ptáci, kteří tvoří páry na celý život. Pokud si pár nesedne, tak nikdy vejce nesnese nebo se nepáří. A pokud se to podaří, jsou to ptáci velice inteligentní, ale zároveň také nervózní, mohou spoustu mláďat zabít nebo se o ně nestarají," uvedl Štraub.

Zlínská zoo má chovný pár od roku 2008, první mláďata se podařilo odchovat v roce 2013. Celkem se včetně letošních mláďat podařilo odchovat šest mláďat. Pár snáší vejce dvakrát do roka, vždy jsou ve snůšce dvě vejce, letos se podařilo odchovat všechna čtyři mláďata.

"Primárním cílem bylo odchovat mláďata přirozeně pod rodiči, ale nepodařilo se to. Dvě třetiny inkubace jsme do ničeho nezasahovali. Nicméně těsně před líhnutím jsme se rozhodli umístit vejce do líhně. Rodiče byli v závěru sezení pokaždé nervózní, nechtěli jsme nic riskovat. U posledního vejce jsme zkoušeli umístění i pod náhradní rodičovský pár jeřábů královských, ale ti o ně nejevili zájem," uvedl Štraub.

Chovatelé vždy vybavili odchovný box fotografiemi dospělých jedinců a mladé jeřáby krmili speciální loutkou. "K mláďatům jsme vstupovali v převleku, který imitoval dospělého jeřába. Krmili jsme je loutkou připomínající hlavu jeřába. Je totiž velmi důležité co nejvíce omezit osobní kontakt a zabránit tak jejich fixaci na lidi," uvedl zoolog.

Mláďata byla dva měsíce v chovatelském zázemí, s rodiči byla alespoň ve vizuálním kontaktu, nyní jsou již mláďata ve venkovní expozici. Jde o jednoho samce a tři samice. Chovatelé letos poprvé využili při zjišťování pohlaví mláďat analýzu DNA ze skořápky vejce, ze kterého se mládě vylíhlo. "V předchozích letech trvalo téměř půl roku, než jsme pohlaví zjistili. Museli jsme totiž několik měsíců počkat, až ptákům naroste peří a to pak zaslat k rozboru. Letos přišly výsledky během týdne," uvedl Štraub.