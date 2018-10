Vsetín - Chovateli Jaromíru Machalovi z Horní Jasenky na Vsetínsku roztrhal na konci září medvěd pět ovcí a zničil dva úly. Vidět medvěda na zahradě bylo podle něj velmi nepříjemné. Chov včel však již obnovuje, řekl dnes novinářům Machala, který se ve vsetínském zámku zúčastnil besedy s odborníky ze Správy CHKO Beskydy a ochránci přírody o výskytu medvěda na Valašsku.

Machala souhlasil s odborníky, že chovy hospodářských zvířat je třeba řádně zabezpečit. "Musí se (zvířata) zavřít do nějaké pořádné ohrady, ale hlavně zavřít do chléva. Ty ale musí být dobře zabezpečené, protože medvěd je schopen vyrazit i slabší dveře," uvedl Machala, který chce obnovit úly.

"Budou asi muset mít nějaký pevný kovový rám. Měl jsem dvoje úly, jsem začátečník včelař, do budoucna to musí být daleko kvalitnější a pevnější," uvedl Machala. Zda obnoví i chov ovcí, ještě nerozhodl.

Medvěd byl první šelmou, která jeho chov napadla. "Ohrožený se necítím, já se nebojím. Byl to ale velmi nepříjemný pocit, když ho vidíte 30 metrů od sebe, jak se vám prochází po zahradě," uvedl Machala, který nyní ochranu šelem nevnímá příliš pozitivně. "Sedláci si dřív poradili raz dva," uvedl Machala.

Medvěd v regionu potrhal od poloviny září devět ovcí a dvě kozy, nikdy je však nežral. Zničil také šest včelínů a jednu třešeň, objevil se i v blízkosti lidských obydlí. Myslivci mají pokyn pokusit se při setkání s medvědem jej zastrašit střelbou do vzduchu. K zaplašení je možné také použít gumové broky, které se střílí do svaloviny, aby to medvědovi neublížilo.

Pokud by byl výskyt medvěda ještě častější, existuje možnost jej odchytit a odvézt do zoologické zahrady či vypustit v přírodě na jiném místě, případně ho uspat a nasadit mu obojek a monitorovat ho. Odborníci však doufají, že se medvěd před zimou sám vrátí zpět do lesů a nebude třeba situaci řešit.

V regionu se zřejmě vyskytuje ještě jeden medvěd, a to v okolí Velkých Karlovic, ten však žije schovaný v lese. Na česko-slovenském pomezí jsou medvědi dlouhodobě, jde však vždy jen o několik jedinců, zato na Slovensku je nyní podle odhadů asi 1200 medvědů.