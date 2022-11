Chorý za Sörensena trestán nebude, disciplinárka s ním nemůže zahájit řízení

Praha - Plzeňský fotbalista Tomáš Chorý nebude dodatečně potrestán za úder hlavou proti sparťanskému obránci Asgeru Sörensenovi v sobotním utkání 15. kola první ligy. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se sedmadvacetiletým útočníkem Viktorie ani nemohla zahájit řízení.

Chorý v závěru prvního poločasu při vzdušném souboji se Sörensenem hlavou udeřil dánského stopera do obličeje krátce předtím, než k nim přiletěl míč. Hlavní sudí Dalibor Černý faul neodpískal a nezasáhl ani videorozhodčí (VAR) Pavel Franěk. Komise rozhodčích FAČR ale krátce po zápase uvedla, že Chorý měl být vyloučen, a chybujícímu Fraňkovi omezila nominaci na další duely.

Disciplinární komise podle předsedy Richarda Bačka případ s Chorým neotevřela, protože nemohla jednat v rozporu s pravidly řízení popsanými v disciplinárním řádu Fotbalové asociace ČR a statutu disciplinární komise. Konkrétně nešlo o administrativní pochybení rozhodčího ve smyslu, že by například udělil kartu nesprávnému hráči. Nestalo se ani to, že by hlavní sudí Černý zákrok neviděl, jelikož o něm prokazatelně komunikoval s videorozhodčím Fraňkem. Disciplinární přečin neměl ani závažné následky na zdraví hráče, protože Sörensen utkání v Plzni dohrál a celých 90 minut absolvoval i ve středečním ligovém duelu proti Slovácku.

"Disciplinární komise LFA není oprávněna, vyjma situací popsaných právě ve Statutu DK LFA, přezkoumávat či dokonce přehodnocovat rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkání na hrací ploše nebo ve voze VAR. Jedná se o pravidlo a praxi, kterou disciplinární komise drží dlouhodobě a konzistentně, což v minulosti již několikrát prokázala. Popsaný postup je současně plně v souladu s řády a rozhodovací praxí disciplinární komise UEFA," uvedl Baček v komuniké.

Den po vyhroceném utkání, které Sparta vyhrála 1:0, se Chorý prostřednictvím klubového webu ohradil proti kritice a odmítl, že by chtěl Sörensena úmyslně zranit. Srážku se soupeřem vysvětlil tím, že se mu ve světle reflektorů na okamžik ztratil míč. Franěk v rozhovoru pro deník Sport uvedl, že ve voze VAR vyhodnotil střet jako neúmyslný ze strany plzeňského útočníka a situaci nevyhodnotil jako zjevné pochybení hlavního rozhodčího. Až s odstupem času změnil názor a uznal, že měl zakročit.

Disciplinární komise potrestala pokutou 80 tisíc korun kluby Bohemians 1905 a Baník Ostrava za porušení povinností pořadatele v domácích utkáních 14. ligového kola se Slavií, respektive s Mladou Boleslaví. V obou případech šlo o použití pyrotechniky na tribunách, ve vršovickém derby Bohemians - Slavia navíc fanoušci vhazovali předměty na trávník a docházelo k výtržnostem a nevhodným pokřikům.

Jablonecký Václav Sejk za vyloučení v Olomouci dostal trest na dva soutěžní zápasy. Za čtvrtou žlutou kartu v sezoně standardně vynechají jeden soutěžní duel zlínský Václav Procházka, Jakub Rada s Danielem Vašulínem z Hradce Králové a mladoboleslavské duo Samuel Dancák, Marek Suchý.