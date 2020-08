Chorvatsko zatím bez testů, v Británii musí Češi do karantény

Praha - Čechům ve Francii a Chorvatsku hygienici doporučují vyhýbat se místům s větším počtem osob, jako jsou bary nebo noční podniky, nosit roušky, dodržovat odstupy a častěji si mít ruce. Testy povinné nebudou nejméně do 7. září, řekli hlavní hygienička Jarmila Rážová a náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Velká Británie dnes zároveň oznámila, že Češi cestující do Británie budou muset od sobotního rána nastoupit do dvoutýdenní karantény. Testy na covid-19 zůstanou dál povinné při cestě ze Španělska a Rumunska. Už je nemusí mít zahraniční pracovníci z Belgie a Bulharska zaměstnaní v ČR.

"Debata o Chorvatsku dneska nebyla vůbec jednoduchá. V Chorvatsku je aktuálně minimálně 60.000 Čechů, to jsme také zohledňovali," uvedl Smolek. Podle něj je riziková oblast Splitsko-dalmatinské župy, kde i sami Chorvaté zpřísnili přijatá opatření. Povinné jsou roušky nejen v obchodech či hromadné dopravě, ale i v restauracích. Už před týdnem podle Smolka Chorvaté zakázali provoz nočních barů, odkud se nákaza často rekrutovala.

Ve Francii je větší riziko v oblastech Île-de-France a Provence-Alpes-Côte d’Azur. Od půlnoci z pátku na sobotu zařadila Malta podle Smolka Česko na seznam žlutých zemí. Podle Smolka zatím ČR svůj přístup k zemi nemění, ale bude se tím dál zabývat.

"Kdo se z této oblasti vrací, měl by po dobu 14 dnů velmi pozorně sledovat svůj zdravotní stav. Pokud se objeví příznaky, zůstat doma, telefonicky kontaktovat praktického lékaře. Vyhýbat se hromadným akcím. Zvážit návštěvy domovů pro seniory a při cestách hromadnou dopravou používat roušku. Často si mít ruce a používat dezinfekci," doporučila Rážová.

Čechům se zkomplikuje cestování do Británie, která Českou republiku od sobotních 05:00 SELČ zařadí na svůj karanténní seznam. Oznámil to dnes britský ministr dopravy Grant Shapps. Lidé, kteří do Británie přicestují z Česka, se tak budou muset na 14 dní sami izolovat. Smolka dnes na tiskové konferenci řekl, že se Česko ještě snaží s britskou vládou vyjednat změnu rozhodnutí.

Česko také zmírní povinnosti testování pro zahraniční pracovníky, když testy nově nebudou povinné pro zaměstnance z Belgie a Bulharska. Zaměstnavatelé budou muset testy na covid-19 provádět u pracovníků z Malty a Lucemburska. V případě Malty je to podle Smolka součást recipročního opatření, kdy Malta zvýšila hodnocení rizika nákazy koronavirem v Česku, přestože výskyt nemoci je v ostrovní zemi na podobné úrovni. Povinné testy platí i pro pracovníky ze zemí označených jako rizikové nebo ze zemí mimo Evropskou unii.