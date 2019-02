Záhřeb - Chorvatští novináři, opoziční strany, neziskové organizace a veřejně známé osoby bojkotují chorvatské veřejnoprávní rádio a televizi HRT. Informovala o tom chorvatská agentura HINA. Důvodem protestu jsou útoky na novináře i údajná podřízenost vůči vládnoucí straně.

Bojkot má formu důsledné neúčasti protestujících v pořadech a studiích HRT. Trvat by měl do 2. března, kdy vyvrcholí demonstrací v Záhřebu, kterou svolal jeden z organizátorů bojkotu - sdružení chorvatských novinářů (HND).

Protest pod názvem "Novinařinu nedáme" zahájilo minulý týden 30 spolků a nevládních organizací, které chtěly vyjádřit solidaritu s desítkami novinářů i celých médií, které HRT zažalovala až o 2,3 milionu kun (7,9 milionu Kč) kvůli jejich informování o nehospodárném utrácení uvnitř této instituce. Postupně se k nim přidaly i parlamentní strany v čele se Sociálnědemokratickou stranou (SDP), ale také odbory a význačné osobnosti z kulturního a veřejného života.

"Oficiální stanovisko Evropské federace novinářů je, že HRT je co do nezávislosti nejhorší veřejnoprávní služba v Evropě," uvedli organizátoři. Jelena Berkovičová ze sdružení GONG řekla, že "HRT je dnes bohužel okupovaná a není to médium, které chceme a které si jakožto občané demokratické země zasluhujeme".

Ředitel televize Kazimir Bačić se dnes v otevřeném dopise ohradil, že je to naopak jeho instituce, která čelí politickým tlakům. Podle něj ctí vyváženost zpravodajství a stala se obětí politických půtek a předvolební kampaně.

Jedním z politických subjektů, které se k protestu připojily, je liberální strana Chytře (Pametno). Podle ní "HRT už dlouho není veřejnoprávní ani informativní službou občanům, protože politicky dosazené vedení z HRT udělalo servis vládnoucí strany Chorvatské demokratické společenství (HDZ)".

Opoziční sociálnědemokratická strana dnes vykázala redaktora HRT ze své tiskové konference. "Osobně proti vám nic nemáme, ale přidali jsme se k bojkotu. (...) Protestujeme tím proti podle nás nejhoršímu veřejnoprávnímu médiu v Evropě," zdůvodnil svůj krok předseda záhřebské organizace SDP Gordan Maras. Jeho krok však organizátoři bojkotu veřejně odsoudili, neboť cílem protestu podle nich určitě neměla být cenzura novinářů.