Chorvaté zvládli penalty i proti Brazílii a jsou v semifinále MS

Dauhá - Chorvatští fotbalisté udolali po výsledku 1:1 a penaltovém rozstřelu favorizovanou Brazílii a jsou prvními semifinalisty mistrovství světa v Kataru. Všichni čtyři chorvatští střelci v rozstřelu uspěli, na druhé straně neproměnili své pokusy Rodrygo a Marquinhos. V semifinále balkánský celek narazí na lepšího z večerního utkání Nizozemsko - Argentina.

Obě branky na stadionu Education City v Dauhá padly až v prodloužení. Nejprve Neymar dorovnal 77. reprezentační trefou rekord legendárního Pelého, ve 117. minutě ale vyrovnal střídající Bruno Petkovič. Chorvaté obrat dotáhli v penaltách a na MS mají ze čtyř rozstřelů stoprocentní bilanci. Stejným způsobem uspěli i v osmifinále s Japonskem.

Chorvatsko nezdolalo dnešního soupeře po 90 minutách ani na pátý pokus, po letech 1998 a 2018 ale zvládlo i třetí čtvrtfinálový zápas na MS. Brazílie skončila ve stejné fázi jako na minulém šampionátu v Rusku. Na postup do semifinále čekají pětinásobní světoví šampioni od roku 2002, kdy celý turnaj ovládli.

Brazilci nenavázali na drtivý začátek z utkání proti Koreji (4:1), v němž brzy vedli o dvě branky a všechny góly vstřelili do 36. minuty. Dnes vyslali v úvodním dějství na brankáře Livakoviče tři střely, hrdina penaltového rozstřelu z osmifinálového duelu s Japonskem si ale připsal pohodlné zákroky.

Jihoameričanům dělal problémy aktivní presink soupeře, i Chorvaté se ale jen ztěžka dostávali do zakončení. První velká příležitost zápasu přišla až krátce po změně stran, kdy Livakovič reflexivně vykopl na čáře Raphinhův sražený střílený centr.

Favorizovaní "Kanárci" hře nedominovali, směrem dopředu ale byli nebezpeční pouze oni. V 55. minutě se znovu vyznamenal Livakovič proti Neymarovi a o deset minut později trefil gólmana Dinama Záhřeb z bezprostřední blízkosti i Paquetá. Neymar následně neuspěl z podobné pozice z levé strany ani podruhé.

Zatímco Livakovič držel balkánský celek ve hře, jeho protějšek Alisson si nepřipsal za celý zápas jediný zákrok. Chorvatsko na MS páté z posledních šesti utkání vyřazovací fáze dovedlo minimálně do prodloužení. Na turnaji v Kataru hrálo bez branek už potřetí a výrazně přispělo k rekordní osmé remíze 0:0 na jednom světovém šampionátu.

První příležitost v prodloužení měl po Petkovičově individuální akci Brozovič, z ideální pozice ale přestřelil. V nastavení první části prodloužení si Neymar narazil s Rodrygem, následně i s Paquetou a po kličce brankáři zaznamenal druhou trefu na turnaji. Chorvaté ale v závěru jedinou střelou mezi tři tyče vyrovnali. Po spolupráci střídajících hráčů zužitkoval Oršičovu přihrávku Petkovič, jenž premiérovou trefou na MS poslal duel do penalt.

Hned v úvodu rozstřelu Livakovič vychytal Rodryga, naopak chorvatští střelci byli neomylní. Postupně proměnili Vlašič, Majer, Modrič i Oršič. Ve čtvrté sérii definitivně utnul brazilské naděje střelou do tyče stoper Marquinhos. Jihoameričané vypadli ve čtvrtfinále počtvrté z posledních pěti šampionátů.

Hlasy po utkání:

Zlatko Dalič (trenér Chorvatska): "Po skvělém zápase jsme vyřadili největšího favorita na titul. Výborný výkon od první do poslední minuty. Ukázali jsme všechny vlastnosti, které zdobí Chorvaty - hrdost, odvahu, sebevědomí. Dali jsme do toho všechno, jsme bojovníci, kteří nasbírali za ty roky i velké zkušenosti. Tohle vítězství věnujeme všem lidem v Chorvatsku i těm na stadionu, kteří nás podporovali celé utkání. Ještě nekončíme, nikdo nás nesmí podceňovat. Můžeme tady dokázat velké věci."

Tite (trenér Brazílie): "Společně sdílíme radost z fotbalu, ale i smutek. Za porážku můžeme všichni společně, i když hlavní odpovědnost mám já jako trenér. Takový je zkrátka fotbal, někdy vítězíte, jindy prohrajete. Jak jsem už avizoval, byl to můj poslední zápas na lavičce brazilského národního týmu. Oznámil jsem to už před rokem a půl, slovo dodržím."

Thiago Silva (kapitán Brazílie): "Těžko hledám po takovém zápase slova. V závěru jsme měli být pozornější, při vyrovnávací brance jsme nebránili dobře. Byla to i smůla, protože míč byl tečovaný. Strašně to bolí, snil jsem o tom, že jednou pozvednu pohár pro mistra světa. Jako hráči už se mi to nepovede, ale kdo ví, třeba se jednou budu radovat v nějaké jiné funkci. Po každém zklamání jsem se dokázal zase zvednout, na tom se nic nezmění ani tentokrát. Takový je fotbal, jsem hrdý na to, co celý tým na turnaji předvedl."

Chorvatsko - Brazílie 1:1 (0:0, 0:0) po prodl., na pen. 4:2

Branky: 117. Petkovič - 105.+1 Neymar. Penalty proměnili: Vlašič, Majer, Modrič, Oršič - Casemiro, Pedro. Neproměnili: Rodrygo, Marquinhos. Rozhodčí: Oliver - Burt, Beswick (všichni Angl.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Brozovič, Petkovič - Danilo, Casemiro, Marquinhos. Diváci: 43.893.

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa (110. Budimir) - Modrič, Brozovič (114. Oršič), Kovačič (106. Majer) - Pašalič (72. Vlašič), Kramarič (72. Petkovič), Perišič. Trenér: Dalič.

Brazílie: Alisson - Militao (106. Alex Sandro), Marquinhos, Silva, Danilo - Casemiro, Paquetá (106. Fred) - Raphinha (56. Antony), Neymar, Vinícius Júnior (64. Rodrygo) - Richarlison (84. Pedro). Trenér: Tite.