ČHMÚ: Sucho v ČR je v současné době obdobné jako před rokem

Praha - Sucho v Česku nezmírnily ani víkendové srážky a situace je tak zhruba stejná jako před rokem, projevuje se na vegetaci, průtocích řek i podzemní vodě. V roce 2018 byly přitom vinou letních měsíců nejnižší hladiny podzemních vod od 60. let 20. století. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav. Půdní sucho podle něj sužuje 64 procent území a do konce měsíce se stav zřejmě nezlepší. Vytrvalý déšť meteorologové neočekávají a lokální přeháňky nebo bouřky pouze vylepší vlhkost ve svrchních půdních vrstvách, a to jen v některých oblastech ČR.

"Zejména na stavu podzemních vod i přes nárůst hladin v květnu a červnu je nyní situace stejně nepříznivá jako loni v červenci," uvedli meteorologové. Půdní sucho podle nich nadále nejvíce trápí nížiny ve středních, severních a východních Čechách a na severu Moravy.

Vlivem nynějšího počasí usychá vegetace, kvůli snížení hladiny podzemní vody jsou to zejména borovice a smrky. Vedle toho se sucho negativně podepsalo na některých místech na výnosech a kvalitě obilovin, řepky, chmele, kukuřice a cukrovky. Na nižší výnosy mají ale vliv i přemnožení hlodavci zvláště na Moravě, doplnili meteorologové.

O víkendu sice pršelo vydatně, ale jen místy, takže nepřibylo ani vody v řekách, srážky pouze na krátkou dobu rozkolísaly hladiny některých menších toků. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry tak zůstávají podle meteorologů průtoky ve většině povodí výrazně podprůměrné.

Změnu po víkendovém dešti meteorologové nezaznamenali ani na stavu podzemních vod, který zůstal silně pod normálem. Přechodně se mírně zlepšil jen v povodí horní Sázavy. "V meziročním srovnání byl stav podzemních vod na mírně nižší úrovni než ve stejném období roku 2018," uvedl ČHMÚ.

Na zhoršující se situaci kvůli pokračování horkého a bezesrážkového počasí upozornil počátkem týdne i vědecký portál InterSucho. Podle jeho map se kondice trvalých travních porostů a polních plodin zhoršuje dva týdny. Z hlášení zemědělců pak vyplývá, že sucho výrazně přispělo ke slabší úrodě, a někteří uvádějí, že úroda je ještě nižší, než předpokládali.

Na Sokolovsku platí zákaz odběru vody z některých vodních toků

Městský úřad v Sokolově vyhlásil dnes zákaz odběru povrchových vod čerpadlem z Lobezského potoka, Suchého potoka, Pramenského potoka a části Svatavy. Novinářům to dnes řekl mluvčí úřadu Vladimír Meluzín.

"Odbor životního prostředí vydal zákaz na základě doporučení Povodí Ohře kvůli nedostatku vody v těchto vodních tocích," řekl Meluzín. Omezení se tak může dotknout především některých zahrádkářů a chatařů, kteří vodu čerpají z Lobezského potoka nebo říčky Svatavy.

Horké počasí bez deště má v Karlovarském kraji přetrvat ještě v pátek, kdy by teploty měly dosáhnout až 35 stupňů. Víkend by měl přinést oblačnost a přeháňky, místy i bouřky.