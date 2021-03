ČHMÚ Brno: I letošní zima měla k normálu daleko

Brno - I letošní zima byla teplotně nadprůměrná, a to o 1,5 stupně Celsia oproti dlouhodobému průměru let 1961 až 2000. Například v Brně byla 14. nejteplejší od roku 1800. Na blogu hydrometeorologů z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to uvedl klimatolog Pavel Zahradníček.

Nejvyšší teplotní odchylky byly podle klimatologa ve Zlínském, Jihomoravské kraji a na Vysočině. Oproti tomu chladnější byl západ republiky, i když stále o 0,9 až 1,2 stupně Celsia teplejší, než je obvyklé.

Zahradníček upozornil na to, že prostorově rozdílné byly srážkové a sněhové poměry. Průměr za celou republiku odpovídá dlouhodobým hodnotám za období 1961 až 2000, přičemž deštivější byla oblast středních Čech, severozápad republiky, jižní a střední Morava. Naopak podstatně méně srážek bylo v Královéhradeckém kraji. "Zajímavostí je, že srážek spadlo více, než je průměr, hlavně v nižších polohách, naopak na horách bylo podprůměrné množství," uvedl Zahradníček.

Z dat vyplývá, že na území republiky nasněžilo 89 procent obvyklého množství. "V porovnání s minulou zimou je to určitě pozitivní. Jenže v nejnižších polohách republiky to bylo jen 69 procent a i na horách to letos ve finále nebylo tak růžové jako v minulosti. V polohách nad 800 metrů to bylo jen 82 procent dlouhodobých hodnot a maximální sněhová pokrývka byla jen na 73 procent," uvedl klimatolog. Zajímavě z tohoto pohledu podle něj vychází okres Brno-město, kde pršelo více (123 procent dlouhodobého normálu), ale ve sněžení se to takto neprojevilo (39 procent).

"Z dlouhodobého hlediska se nám zimy statisticky významně oteplují. Pokud se podíváme na teplotní řadu města Brna, která je od roku 1800, tak je zde trend patrný. V letech 1800 až 1860 zde byla průměrná teplota v zimě -2,6°C. Naopak v současném klimatu (1981-2021) je to jen -0,3°C, tedy rozdíl o 2,3°C, a to není rozhodně málo," uvedl Zahradníček. Doplnil, že nejvíce se na tom podílely zimy posledních 25 let.