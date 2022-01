Chirurg: K transplantacím jsme kvůli covidu volali několik pacientů najednou

Praha - Když měli loni v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) vhodný orgán k transplantaci, obvykle volali několika pacientům na čekací listině najednou. Opakovaně se totiž stalo, že chirurgové museli transplantaci odložit, protože u příjemce se prokázal covid. V rozhovoru s ČTK to řekl přednosta kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk. I přes další komplikace spojené s epidemií covidu loni IKEM zaznamenal rekordních 542 výměn orgánů, o dva více než v roce 2019.

Při příjmu pacienta k transplantaci jej zdravotníci v IKEM otestují na covid. A podle Froňka se opakovaně stalo, že měl příjemce pozitivní test a transplantace se u něj musela odložit. "I proto jsme mnohdy volali více příjemců pro jeden orgán," uvedl Froněk. "Musíte pacientovi v době, kdy jde na čekací listinu, vysvětlit, že může být volán k transplantaci, ale může zase odjet bez transplantace. Aby se nám nedej bože nestalo, že máme v rukou orgán, který nemáme komu našít. Ten čas běží, to si nemůžeme dovolit," dodal.

Orgán je možné použít jen několik hodin poté. Uvádí se, že u srdce musí být obnoven krevní oběh maximálně do čtyř hodin, u jater do 12 hodin, u ledvin do 24 hodin.

Froněk ČTK řekl, že například u transplantací jater obvykle zvali dva až tři příjemce. "Všichni byli připraveni k transplantaci tak, abychom měli jistotu, že pokud nás po cestě něco zastaví, že stejně najdeme pro ten orgán využití," poznamenal. Jater loni lékaři v IKEM vyměnili 143.

V izolaci či karanténě se kvůli covidu ocitali i pracovníci IKEM. Transplantační týmy v mnohým případech podle Froňka nebyly kompletní, nasazení pracovníků bylo enormní. "Ochota zdravotnické personálu zatnout zuby a transplantovat za každou cenu byla obrovská, řada lidí pracovala nad rámec svých povinností," konstatoval.

Někteří pacienti po transplantacích také onemocněli covidem. IKEM o své transplantované pacienty většinou pečuje i léta po zákroku. Pokud by ale loni přijal k léčbě covidu všechny po transplantacích, musel by podle Froňka transplantační programy úplně zastavit. V tom mu pomohly nemocnice v regionech, které se o pacienty s transplantovanými orgány postaraly.