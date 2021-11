Chinaski i Michal Hrůza slaví svoje jubilea vydáním kompilací

Praha - Skupina Chinaski slaví 25 let své existence vydáním retrospektivního kompletu čtyř CD s názvem Na vlnách spolu tělem i duší, který mapuje její kariéru od počátků až po současnost. Zpěvák, skladatel a textař Michal Hrůza si k padesátinám, které oslavil letos 31. srpna, jako dárek nadělil kompilační nahrávku Hity & Příběhy. ČTK o tom informoval Filip Vahala z vydavatelství Universal Music.

Na výběru Chinaski se podle kapely objeví řada skladeb, které zůstaly neprávem ve stínu těch mediálně úspěšnějších. Jednotlivá CD jsou rozdělena tematicky části Na vlnách, Spolu, Tělem a I duší. CD si mohou fanoušci pořídit už nyní, zájemci se na jaře dočkají alba i na vinylu. "Jelikož na velký koncert nebyl v této pohnuté době čas, rozhodli jsme se oslavit 25 let kapely vydáním bestofky. Je to ultimátní výběr 66 písní, které jsou pro nás nějakým způsobem typické," uvedl frontman Michal Malátný.

Vzhledem k pandemické situaci zrušili Chinaski chystané vánoční koncerty 15. prosince v pražských Riegrových sadech a 19. prosince na nádvoří Špilberku v Brně. "Moc nás to mrzí, ale když jsme koncerty připravovali a oznamovali, situace s pandemií nebyla tak špatná jako dnes, a proto bereme zodpovědnost na sebe a nechceme v téhle těžké situaci vás zvát na mejdany a bavit se. Je to už druhý advent, který se nepovedl a věříme, že za rok se už konečně u svařáku uvidíme," napsala kapela na svých stránkách.

Hrůzovo trojalbum Hity & Příběhy obsahuje 37 hitů mapujících jeho dvacetiletou kariéru v letech 2001 až 2021 i spolupráci se skupinou Ready Kirken a s Kapelou Hrůzy. Kromě známých skladeb kompilace obsahuje i nový singl Nahoru. Ten Hrůza natáčel společně s producentem Janem Horáčkem, kmenovým členem kapely Miroslava Žbirky. Po nedávném úmrtí slovenského zpěváka se stal Horáček členem Kapely Hrůzy.

"Nejdůležitější sdělení písně Nahoru je v její naději, že vše komplikované a těžké už brzy skončí. Vznikla, protože vyjadřuje mé vnímání budoucnosti a vychází i z mého tápaní a nevědění co dál. Myslím, že podobnou zkušenost má dost lidí," přiblížil píseň Hrůza.

Trojalbum nabízí hity jako Černý brejle, Zejtra mám, Namaluj svítání, duety Duše do vesmíru s Klárou Vytiskovou a Píseň kovbojská s Lenkou Dusilovou i skladby známé z filmů jako Zakázané uvolnění nebo Pro Emu. "Uvědomil jsem si, že vybrat sedmatřicet písní, které jsem vydal za posledních dvacet let je těžké, a proto jsme se rozhodli rozdělit album do tří témat: hity, duety a písně z filmů a TV seriálů či dokumentů," dodal Hrůza.