Chicagu nepomohla asistence Kubalíka a prohrál s Columbusem

New York - Hokejistům Chicaga nepomohla asistence Dominika Kubalíka a v jediném pátečním utkání NHL podlehli na svém ledě Columbusu 1:2. První hvězdou zápasu byl vyhlášen gólman hostů Joonas Korpisalo, který zneškodnil 31 střel. Pod obě branky Blue Jackets se podepsal Oliver Bjorkstrand (1+1). Hosté i díky jejich výkonům bodovali posedmé za sebou.

Bjorkstrand otevřel v deváté minutě skóre, když se v přesilové hře prosadil z levého kruhu střelou bez přípravy. Korpisalo vzápětí kryl únik Carla Söderberga. Hosté ze stejné situace na začátku druhé třetiny zvýšili - po přihrávce Bjorkstranda se dostal za obranu Chicaga Eric Robinson a uspěl střelou nad lapačku Kevina Lankinena.

Domácí zasypali ve druhé třetině Korpisala devatenácti pokusy a za aktivitu byli odměněni v polovině zápasu. U gólu v přesilové hře si připsal druhou asistenci Kubalík, který zatím v sezoně nasbíral šest bodů (2+4). Střela českého útočníka se odrazila k Patricku Kaneovi, po jehož přihrávce snížil z mezikruží Dylan Strome. I přes velké šance na obou stranách se skóre ve zbytku zápasu už nezměnilo.

"Je těžké proti nim otáčet zápas. Bojují, mají i dobré brankáře. Musíte si výhru zasloužit. Odehráli jsme ale solidní zápas. Vytvořili jsme si dost šancí, abychom dali více než jeden gól. Slušné to bylo i v obraně," řekl trenér Chicaga Jeremy Colliton. "Skvěle jim zachytal gólman a potřebovali bychom si také pomoci nějakým góly při hře pět na pět. Pokud budeme hrát takhle častěji, výher bude přibývat," doplnil Strome.

Columbus z posledních sedmi zápasů vytěžil 11 ze 14 možných bodů. Podle trenéra Johna Tortorelly jeho tým v Chicagu nehrál dobře. "Zápasů je teď hodně a vypadali jsme unaveně. Korpisalo nás ale podržel, byl naším jasně nejlepším hráčem," uvedl kouč. "Nejvíce se nám povedlo prvních 12 nebo 13 minut třetí třetiny, to jsme hráli skvělý hokej. Napadali jsme, vytvářeli si šance, ale bohužel jsme nepřidal třetí gól," dodal.

Zápas nabídl i zajímavou konfrontaci dvou finských gólmanů. "Jsme dobří kamarádi, v létě se spolu i připravujeme. Byla zábava si proti němu zachytat. Naposledy jsme proti sobě stáli před sedmi lety ve finské lize, tehdy jsem vyhrál. Tentokrát to nevyšlo. Vytáhl skvělé zákroky. Ještě si od něj asi něco vyslechnu," řekl s úsměvem Lankinen.

Kromě Kubalíka nastupoval v útoku Chicaga David Kämpf, který nebodoval. Český centr má na kontě jednu přihrávku z devíti utkání v tomto ročníku.

Blackhawks si do takzvaného "taxi squadu" vytáhli v den utkání útočníka Michala Teplého. Jde o novinku pro tuto sezonu, která umožňuje klubům rozšířit třiadvacetičlenný kádr o dalších maximálně šest hokejistů. Je to opatření pro případ, že by někteří hráči nemohli nastoupit kvůli opatřením proti šíření covidu-19. Trenéři tak mají rychle k dispozici náhradu. Hráči z "taxi squadu" s týmem trénují, cestují na zápasy a jsou také pravidelně testováni.

Výsledek NHL:

Chicago - Columbus 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 31. D. Strome (Kubalík) - 9. Bjorkstrand, 24. Robinson. Střely na branku: 32.27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Bjorkstrand (oba Columbus), 3. D. Strome (Chicago).