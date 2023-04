Chicago s Oklahomou City budou hrát o postup do play off NBA

Utkání předkola play off NBAVýchodní konference:Toronto - Chicago, 12. dubna 2023. Zprava Zach LaVine z Chicago Bulls a Precious Achiuwa z Toronto Raptors.

Utkání předkola play off NBAVýchodní konference:Toronto - Chicago, 12. dubna 2023. Zprava Zach LaVine z Chicago Bulls a Precious Achiuwa z Toronto Raptors. ČTK/AP/Frank Gunn

Toronto - Basketbalisté Chicaga Bulls a Oklahoma City Thunder vyhráli jako nejhůře nasazení úvodní zápasy předkola a zahrají si o postup do play off NBA. Chicago uspělo na palubovce Toronta 109:105, přestože prohrávalo už o 19 bodů. Díky 39 bodům Zacha LaVina ale skóre otočilo. Oklahoma City pak zaskočila favorizované New Orleans výhrou 123:118. Pro Pelicans i Raptors sezona skončila. Chicago svede bitvu o postup s Miami, které v této sezoně už třikrát porazilo, Oklahoma vyzve Minnesotu.

Ve třetí čtvrtině vedlo Toronto 66:47, pak ale přišlo představení LaVina. Ve třetí čtvrtině dal 17 bodů a Bulls snížili na rozdíl devíti bodů. V poslední čtvrtině pak LaVine přidal dalších 13 bodů a Chicago se pět minut před koncem dostalo do vedení. To už si pak pohlídalo a pojistilo trestnými hody.

"LaVine byl fenomenální. Jeho výkon byl výjimečný. Dal nám život a naději," řekl trenér Chicaga Billy Donovan. DeMar DeRozan přidal 23 bodů, ale větší slávu sklidila jeho devítiletá dcera Diar, která se stala hvězdou sociálních sítích poté, co seděla pod košem a ve chvíli, kdy Toronto střílelo trestné hody, křičela na celou halu a snažila se soupeře rozrušit. A to se jí povedlo: Raptors trefili jen 18 z 36 trestných hodů a měli nejhorší úspěšnost v sezoně. I to vedlo k jejich porážce.

"Dcera mi zavolala, že chce vynechat školu a přijet nám fandit do Toronta. Už jsem byl rozhodnutý, že škola má přednost, ale ona stále prosila, tak jsem podlehl a souhlasil. A jsem rád, že jsem se tak rozhodl. Všichni jsme teď jejími dlužníky," prohlásil DeRozan, který v minulosti hrával právě za Toronto a jeho dcera tam vyrůstala. "Do Miami už s námi ale nepojede, už bude muset do školy," dodal.

Proti Miami ale Chicago její pomoc možná ani potřebovat nebude. V sezoně totiž vyhrálo všechny tři vzájemné souboje.

V New Orleans se hrál velmi vyrovnaný zápas, oba celky se třináctkrát vystřídaly ve vedení. Domácí Pelicans vedli ještě půl minuty před koncem, pak ale trefil klíčovou střelu Shai Gilgeous-Alexander a poslal Thunder do vedení. Výhru hosté potvrdili šesti trestnými hody.

Gilgeous-Alexander byl s 32 body nejlepší střelec, Josh Giddey přidal 31 bodů, 9 doskoků a 10 asistencí. Za Pelikány měl 30 bodů Brandon Ingram.

Výsledky předkola play off NBA

Východní konference:

Toronto - Chicago 105:109.

Západní konference:

New Orleans - Oklahoma City 118:123.