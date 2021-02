Chicago prohrálo v NBA o bod s Portlandem, rozhodl Lillard

Chicago - Basketbalisté Chicaga prohráli v NBA potřetí za sebou. Portlandu doma podlehli o jediný bod 122:123, protože Damian Lillard proměnil závěrečnou tříbodovou střelu zároveň s klaksonem. Dramatický zápas Lillard zakončil se 44 body. Rozehrávač Bulls Tomáš Satoranský stihl z lavičky za třináct minut na hřišti šest bodů a po třech doskocích i asistencích.

Chicagu nevyšla druhá čtvrtina, v níž dalo jen 19 bodů, v ostatních ale Portland předčilo a půl minuty před koncem poslal domácí do pětibodového vedení Zach LaVine. Následující úsek však Bulls prohráli 2:8. Závěr patřil Lillardovi, hostující rozehrávač dal v posledních devíti sekundách dvě trojky.

Ve vypjatém závěru rozhodčí po souboji LaVinea s Trentem a Hoodem nařídili místo faulu rozskok, po němž vyslal rozhodující střelu Lillard. "Nemyslím si, že to měl být rozskok, nepřišlo mi, že by někdo z nich se jen dotkl balonu," řekl LaVine s tím, že ztratit pětibodový náskok v posledních 11 sekundách by ale neměl žádný tým.

"Nedala se na to použít trenérská výzva. Bylo to tak rychlé, stejně jako následný rozskok. Nemyslel jsem si, a to hned, že to bylo dobré rozhodnutí sudích, navíc v koncovce a za takového stavu. Musí nás to pro příště posílit. I já mohl pomoct, kdybych třeba vzal aspoň oddechový čas," přemítal kouč Chicaga Billy Donovan.

Nejlepším střelcem Bulls byl s 31 body finský křídelník Lauri Markkanen, LaVine jich nasbíral 26. Satoranský proměnil dvoubodový koš s faulem a jednu ze dvou trojek.

Vítězství v koncovce vybojovali po dvou porážkách obhájci titulu Los Angeles Lakers, kteří uspěli v Bostonu 96:95, protože naopak střelu s klaksonem Daniel Theis neproměnil. Anthony Davis měl 27 bodů a 14 doskoků, LeBron James 21 bodů. V dresu Celtics se celkem o 58 bodů postaralo duo Jayson Tatum (30 bodů), Jaylen Brown (28).

Podruhé za sebou prohráli Milwaukee Bucks, tentokrát s Charlotte 114:126. Jediná asistence dělila od triple double řeckou hvězdu Janise Adetokunba, který se postaral o 34 bodů, 18 doskoků a devět přihrávek.

Houston dotáhl k páté výhře v řadě, a to nad New Orleans 126:122, pivot Christian Wood s 27 body a devíti doskoky. Ještě o zápas delší má vítěznou sérii Memphis, který si poradil se San Antoniem 129:112. Finalisté posledního ročníku z Miami při návratu Jimmyho Butlera a s pomocí jeho 30 bodů porazili Sacramento 105:104.

Výsledky NBA:

Boston - LA Lakers 95:96, Charlotte - Milwaukee 126:114, Chicago - Portland 122:123 (za domácí Satoranský 6 bodů, 3 asistence, 3 doskoky), Dallas - Phoenix 105:111, Golden State - Detroit 118:91, Miami - Sacramento 105:104, New Orleans - Houston 112:126, San Antonio - Memphis 112:129.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 20 14 6 70,0 2. Brooklyn 21 13 8 61,9 3. Boston 18 10 8 55,6 4. New York 20 9 11 45,0 5. Toronto 19 7 12 36,8

Centrální divize:

1. Indiana 19 11 8 57,9 Milwaukee 19 11 8 57,9 3. Cleveland 19 9 10 47,4 4. Chicago 18 7 11 38,9 5. Detroit 20 5 15 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 19 10 9 52,6 2. Charlotte 20 9 11 45,0 3. Orlando 20 8 12 40,0 4. Miami 19 7 12 36,8 5. Washington 15 3 12 20,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 14 8 6 57,1 2. San Antonio 20 11 9 55,0 3. Houston 18 9 9 50,0 4. Dallas 20 8 12 40,0 5. New Orleans 18 7 11 38,9

Severozápadní divize:

1. Utah 19 15 4 78,9 2. Denver 19 11 8 57,9 3. Portland 18 10 8 55,6 4. Oklahoma City 18 8 10 44,4 5. Minnesota 18 4 14 22,2

Pacifická divize:

1. LA Clippers 20 15 5 75,0 2. LA Lakers 21 15 6 71,4 3. Phoenix 18 10 8 55,6 4. Golden State 20 11 9 55,0 5. Sacramento 19 8 11 42,1