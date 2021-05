Cheneyová: Trumpovu lež o volbách nelze ignorovat, v sázce je demokracie

Washington - Republikánská kongresmanka Liz Cheneyová v předvečer svého očekávaného odvolání z vysoké stranické funkce obnovila kritiku někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa i stranických kolegů, kteří ignorují jeho pokračující snahu "podkopat náš demokratický proces". Nehodlá prý tiše přihlížet šíření Trumpova lživého příběhu o ukradených prezidentských volbách. Někteří republikáni podle ní stranu odklánějí od základního principu respektování vlády práva.

"Čelíme hrozbě, jakou Amerika ještě nikdy neviděla: bývalý prezident, který vyprovokoval násilný útok na tento Kapitol ve snaze ukrást volby, se vrátil ke své agresivní snaze přesvědčit Američany, že mu bylo ukradeno volební vítězství. Hrozí, že podnítí další násilnosti," prohlásila v úterý Cheneyová.

Zástupkyně státu Wyoming s mimořádným projevem na půdě Sněmovny reprezentantů vystoupila necelý den před jednáním republikánských kongresmanů, na němž se bude hlasovat o jejím odvolání ze třetí nejvyšší funkce ve stranické sněmovní hierarchii. Média mají za téměř jisté, že Cheneyová dnes o post předsedkyně republikánské konference přijde a že ji nahradí Elise Stefaniková, která se vůči Trumpovým nepravdivým tvrzením o volebních podvodech nevymezuje.

Cheneyová už letos jeden pokus o sesazení ustála, těsně poté, co podpořila ústavní žalobu na Trumpa v souvislosti s lednovým napadením sídla Kongresu, nyní je však ve výrazně horší pozici. Její odvolání otevřeně podpořil druhý nejvýše postavený republikán ve sněmovně Steve Scalise a také lídr sněmovních republikánů Kevin McCarthy. Oponenti Cheneyové přitom přímo nezmiňují její kritiku na adresu Trumpa a hovoří spíše o tom, že republikáni musí být jednotní v opozici vůči současné vládě a že šéfka konference by měla vyjadřovat většinové postoje své strany.

Cheneyová ovšem v úterním projevu líčila jako své základní povinnosti "mluvit pravdu" a "rozeznávat ohrožení svobody, pakliže vyvstane". Odsoudila odmítání verdiktů desítek soudů, které smetly ze stolu stížnosti Trumpovy kampaně na údajné problémy při loňských volbách, a odkázala na skutečnost, že bývalá hlava státu svou volební porážku dál vykresluje jako podvod.

"Každý z nás, kdo jsme složili přísahu, musí konat ve snaze zabránit úpadku naší demokracie. (...) Mlčení a ignorování lži posiluje lháře. Toho se já účastnit nebudu. Nedám si pohov a nebudu mlčky přihlížet, zatímco jiní svádí naši stranu po cestě, která opouští vládu práva a připojuje se k prezidentovu (Trumpovu) tažení s cílem podkopat naši demokracii," řekla dcera bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho.

Deník The New York Times její vystoupení hodnotil jako "nekompromisní poslední vzepětí" političky, která je smířená se svým osudem. Jakkoli se její odvolání ze stranické funkce očekává, podle agentury AP by představovalo zarážející a možná zlomový moment v dějinách Republikánské strany. "Jedna ze dvou velkých politických stran v zemi by v zásadě přiznávala mimořádnou podmínku pro vstup do svých nejvyšších pater: věrnost Trumpově lži, že v listopadové snaze o znovuzvolení neuspěl kvůli rozsáhlým podvodům, nebo alespoň její přehlížení," píše AP.

Někteří komentátoři soudí, že povolební debata ohledně Trumpova vlivu v Republikánské straně je nyní uzavřená. "Od vpádu do Kapitolu ze 6. ledna pouze zesílil," uvádí v článku z minulého týdne web Axios. Tento závěr podporují pondělní slova republikánského senátora Lindseyho Grahama, podle kterého strana bez Trumpa coby svého lídra nemá budoucnost.