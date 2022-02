Chcípl pes chystá další protesty proti přijetí pandemického zákona

Praha - Iniciativa Chcípl PES chystá další akce proti přijetí pandemického zákona v Senátu. Na pražském Klárově budou od středečního večera petiční stany. Z několika měst se také do Prahy sjedou konvoje aut. Dojet by měly také na Klárov, který je v blízkosti sídla Senátu. Účastníci chtějí na místě setrvat do čtvrtka, kdy by měli senátoři o pandemickém zákonu rozhodnout.

Iniciativě podle jejího předsedy Jakuba Olberta vadí na pandemickém zákonu mimo jiné to, že by podle nynějšího návrhu mohli lidé rozhodnutí o karanténě kvůli kontaktu s nakaženým dostávat SMS zprávou. Podle něj jde o omezování svobod.

Hnutí proto chystá akce v blízkosti Senátu, který se má novelou nyní zabývat. Ve středu kolem 18:00 začne na Klárově akce, kterou zástupci hnutí nazývají tábor lidu. Podle místopředsedy hnutí Jiřího Janečka bude na místě pět stanů, které budou označeny jako petiční stánky. Hnutí chce celou noc držet hlídky u Senátu. "Chceme senátorům dodat odvahu," řekl Olbert.

Na Klárov by kolem 20:00 také měly dorazit konvoje aut, které vyjedou například z Karlových Varů, Českých Budějovic, Ostravy, Liberce či Poděbrad. Zástupci hnutí očekávají, že v konvoji pojedou stovky aut. Řekli také, že chystají průjezd centrem města, ale nechtějí zablokovat dopravu v Praze ani průjezd složek integrovaného záchranného systému.

Novelu pandemického zákona minulý týden schválila Sněmovna. Protikoronavirová mimořádná opatření podle něj zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. V době, kdy poslanci zákon projednávali, odpůrci novely v blízkosti Sněmovny opakovaně protestovali. Někteří vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Svolavatelem akcí byla taktéž iniciativa Chcípl PES.