Chci naštvat neočkované, prohlásil francouzský prezident Macron

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron vyvolal tři měsíce před dubnovými prezidentskými volbami rozruch v parlamentu, kde se vláda snaží prosadit zákon měnící zdravotnický pas na očkovací, když prohlásil, že je odhodlaný naštvat neočkované. Šéf Elysejského paláce to řekl v rozhovoru pro deník Le Parisien. Poslanci v posledních dnech projednávají zákon, který neočkovaným zakáže vstup například do restaurací.

"Chci opravdu naštvat neočkované. A tak v tom budeme pokračovat až do konce. To je strategie," uvedla francouzská hlava státu. "Nebudu je zavírat do vězení, nebudu je násilím očkovat. A tak je potřeba jim říct: od 15. ledna už nemůžete jít do restaurace, nemůžete jít na skleničku, nemůžete jít na kávu, nemůžete jít do divadla, nemůžete jít do kina," prohlásil prezident.

Macronovy výroky otřásly Národním shromážděním a donutily předsedajícího zasedání, aby uprostřed noci na dnešek přerušil jednání poslanců kvůli chaosu, který mezi nimi vyvolaly. Zákonodárci v úterý večer pokračovali v debatě o zákoně, který změní covidpas na očkovací pas.

Ve Francii nyní platí pro vstup do restaurací, kaváren, kin nebo vlaků zdravotní průkaz, který obsahuje potvrzení o vakcinaci, prodělání covidu nebo negativním testu. Vládou plánovaný očkovací pas bude vyžadovat potvrzení o očkování, pouhý negativní test stačit nebude. Neočkovaní tak nebudou moci navštěvovat pohostinská a jiná volnočasová zařízení.

Macronovy výroky vyvolaly tři měsíce před prvním kolem prezidentským kolem silnou kritiku zleva i zprava. Ultralevicový prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon ze strany Nepodrobená Francie je označil za děsivé. "Má prezident kontrolu nad tím, co pronáší? WHO říká: ‘raději přesvědčovat než nutit‘. A on? ‘Ještě víc naštvat‘. Otřesné," napsal na twitteru.

Podle Marine Le Penové, kandidátky krajně pravicového Národního sdružení (RN), "by to prezident neměl říkat. Garant jednoty národa se jej tvrdošíjně snaží rozdělit a předpokládá, že z neočkovaných lidí udělá občany druhé kategorie. Emmanuel Macron není hoden svého úřadu".

Poslanci museli hlasování o očkovacím zákoně pozastavit už v noci z pondělí na úterý. Většina zákonodárců totiž hlasovala pro přerušení schůze. Po obnovení rozpravy poslanci zvýšili hranici pro vydání očkovacího průkazu na 16 let oproti 12 letům v původním vládním návrhu. Očekává se, že jednání budou pokračovat ve středu. Vláda slíbila, že zákon přijme do poloviny ledna.

Francie v úterý zaznamenala skokový nárůst nově nakažených koronavirem. Laboratoře potvrdily 271.686 pozitivních případů, nejvíce od začátku pandemie kdekoli v Evropě. Počet lidí s těžkým covidem-19 ve francouzských nemocnících překonal hranici 20.000, stále se však jedná o výrazně nižší údaj než při vrcholech předchozích vln nákazy.