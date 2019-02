Poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová vystoupila na celostátním sněmu hnutí ANO 17. února 2019 v Praze. Výbor hnutí podpořil Charanzovou jako jedničku ANO do voleb do Evropského parlamentu.

Praha - Evropská unie by se podle jedničky hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu Dity Charanzové měla vrátit k původnímu poslání, kterým bylo zajistit mír, bezpečnost a podmínky pro prosperitu. Řekla to na celostátním sněmu hnutí, na kterém bude také zvoleno vedení pro další dvouleté funkční období. Podle ní je potřeba "reset" ve fungování evropských institucí.

EU prošla za posledních několik let řadou zatěžkávacích zkoušek, řekla Charanzová. Jmenovala například dluhovou krizi v Řecku, migrační vlnu, kde podle ní EU selhala, a aktuálně brexit, který podle ní lomcuje s britskou ekonomikou. Podobná situace by podle ní pro českou ekonomiku mohla být tvrdou ranou. Poznamenala také, že Češi patří k největším euroskeptikům. "Jen 39 procent z nás považuje členství v Evropské unii za pozitivní. Není to ale chyba lidí, že nevidí přidanou hodnotu Evropské unie, výhody, které nám plynou z členství," řekla. Podle ní je třeba názorům občanů naslouchat.

Unie by se měla vrátit ke svým kořenům, míní Charanzová. Znovu nastolenou výzvou je podle ní otázka bezpečnosti, vyvstala s migrační krizí, vlnou teroristických útoků i s rozvojem technologií. "Společným úsilím musíme zastavit pašeráky lidí, zrychlit azylové řízení a navracení migrantů. Kdo azyl nedostane, musí z Evropské unie odjet. Zabývat se musíme společně ale i kybernetickými hrozbami, lepší ochranou kritické infrastruktury," poznamenala.

Česko podle Charanzové čeká tvrdé vyjednávání o víceletém evropském rozpočtu. "Jde o jednu z nejdůležitějších legislativ, která bude mít přímý dopad na Českou republiku. Hlavním cílem je, abychom si mohli určovat u nás, kam chceme prostředky směřovat," uvedla. Důležité podle ní je, aby kromě financí na bezpečnost byl dostatek peněz na financování projektů ze strukturálních fondů a na investice do životního prostředí, vzdělávání, výzkumu a inovací.

Na vnitřním trhu EU je podle Charanzové nutné bojovat proti zavádění protekcionistických opatření ze strany některých členských států. Jmenovala například omezení pro firmy, kteří vysílají své pracovníky, odborníky a řemeslníky do ostatních zemí. Unii ale na závěr popsala jako skvělý, světově unikátní projekt.

Podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by mohla v nové Evropské komisi, která bude sestavena po volbách, pokračovat i dosavadní eurokomisařka za ČR Věra Jourová. "Naše komisařka paní Jourová dělá dobrou práci, myslím si, že pokud se shodneme ve vládě, tak by neměl být důvod, aby nepokračovala, aby usilovala o lepší pozici," řekl Babiš novinářům. Jourová má nyní na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen. Podle Babiše je pro Česko důležité portfolio vnitřního trhu.

Videozdravici na sněm poslal Hans van Baalen, prezident frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE), jejíž místopředsedkyní Charanzová je od loňského listopadu. Popřál hnutí ANO spoustu křesel v novém EP. Babiš je podle něj premiér s misí a doufá v to, že ji přenese i do Evropského parlamentu.