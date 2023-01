Chalupeckého cenu dostali čtyři tvůrci a jedno umělecké uskupení

Zleva laureáti Petra Janda, Kryštof Brůha, Lenka Glisníková a kolektiv Stony Tellers pózují fotografům na tiskové konferenci k vyhlášení jmen autorů vybraných do Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2023, 16. ledna 2023, Praha.

Praha - Cena Jindřicha Chalupeckého pro rok 2023 patří čtyřem umělcům a jednomu uskupení. Mezinárodní porota ve 34. ročníku ceny pro výtvarné umělce do 35 let ocenila Kryštofa Brůhu, Lenku Glisníkovou Petru Janda, Gabrielu Těthalovou a kolektiv Stony Tellers. Pořadatelé to dnes řekli novinářům. Letošní společná výstava se uskuteční v galerii PLATO Ostrava od 1. listopadu. Doprovodí ji projekt Propaganda Station nizozemského umělce Jonase Staala. Jeho práce se zabývá vztahem mezi uměním, propagandou a demokracií.

Zástupkyně poroty Anna Daučíková dnes připomněla, že umělci do letošního ročníku přihlásili 108 portfolií, což bylo nejvíce v historii soutěže. Podle porotců výběr reprezentuje širokou škálu médií i skutečnost, že mladá umělecká scéna se vydává směrem od estetiky a postupů zavedených v jednotlivých ateliérech na uměleckých školách k vlastním generačním zájmům.

Porota také uvedla, že se mladí umělci zaměřují spíše "na hledání nových možností, přístupů a nástrojů k uchopení aktuálních výzev, než aby se věnovali kritice příčin vzniku současných krizí".

"Mnoho děl má podobu fiktivních dokumentů zkoumajících rozsáhlé utopické nebo futuristické krajiny. Další umělci a umělkyně zaujali k realitě nebo její projekci opačný přístup tím, že ji rozbili na kousky, fragmentovali, případně přiblížili našemu oku. Obě tendence jako by vycházely z podobné touhy spekulovat o možných alternativách k našim současným podmínkám," píše ve svém shrnutí porota.

Cena se udílí od roku 1990 z podnětu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře a malíře Theodora Pištěka. Před několika lety upustila pořádající Společnost Jindřicha Chalupeckého od vyhlašování jediného vítěze, ale cenu udílí všem finalistům, většinou přibližně pěti. Změna je podle pořadatelů výsledkem diskusí na místní i mezinárodní scéně o smyslu uměleckých ocenění. "Tento krok má umenšit míru tlaku na umělkyně a umělce, kteří po celý rok usilovně pracují na nových projektech pro společnou výstavu, ale také poukázat na to, že srovnávat umělecké výkony nelze stejným normativním způsobem jako v jiných odvětvích lidské činnosti," uvádějí pořadatelé.