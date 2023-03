Chalupa byl šťastný, že při návratu do sestavy Hradce Králové pomohl k úspěchu

Liberec - Poprvé od konce základní částí dostal příležitost v sestavě hokejistů Hradce Králové útočník Matěj Chalupa a hned brankou a asistencí přispěl k vítězství ve čtvrtém duelu čtvrtfinále extraligy v Liberci 2:1. Mountfield tak pomohl přiblížit na jedinou výhru k tomu, aby potřetí v historii postoupil do semifinále a navázal na roky 2017 a 2018.

"Důležitější jsou týmové body. Jestli jsem mohl přispět k výhře, tak jedině dobře," řekl novinářům Chalupa, který zaujal post na zápasové soupisce místo kapitána Radka Smoleňáka. A hned se posunul do prvního útoku k Lukáši Cingeľovi a Jakubu Lvovi.

Pochvaloval si, že opory týmu mu návrat do sestavy poprvé od 5. března usnadnily. "Na nervozitu ani není čas. Já jsem naskočil s takovými zkušenými borci jako jsou Cingy a Lvíček, takže de facto jsem to měl lehké," usmíval se Chalupa.

Hned po 46 sekundách si připsal asistenci, když se po samostatné akci prosadil Kanaďan Christophe Lalancette. "Hodil jsem mu to do strany, šel jsem střídat, sednul jsem si a bylo to v bráně. Vůbec jsem to neviděl," prohlásil Chalupa.

V 44. minutě zvýšil na 2:0, když po střele Bohumila Janka tečované Alešem Jerglem zametl puk do prázdné branky. Kouč Mountfieldu Tomáš Martinec po utkání s úsměvem prohlásil, že Chalupu nasadil do hry s úkolem dát gól. "Takové pokyny jsem taky dostal. Ale bylo to spíš hrát svoji hru a dobře si plnit pokyny. Jsem fakt rád, že to tam spadlo. Teď už na to musíme zapomenout a soustředit se na další zápas," prohlásil Chalupa.

Liberec sice v 53. minutě snížil, ale Východočeši těsný náskok uhájili. "Tlak byl hodně velký, ale naštěstí jsme to zvládli. Machy (Matěj Machovský) chytal výborně. Stejně jako včera, takže mu patří velký dík. My jsme celkově hráli dobře v pěti dopředu i dozadu, zodpovědně, měli jsme tam menší výpadek, ale pohlídali jsme si to," konstatoval Chalupa.

Je podle něj vidět, že má Hradec více sil. "Oni hráli už předkolo, měli tam těžké zápasy s Plzní. Ještě tím, jak hrajeme hodně bruslivý hokej, tak jim možná můžou odejít síly. Ale na to se nesmíme koukat, musíme se soustředit sami na sebe a v neděli to urvat," podotkl Chalupa.

Varuje, že se nelze uspokojit. "Nesmíme si to připouštět, že je to 3:1. Musíme jít do zápasu jako by to bylo 0:0 a fárat jako dneska. Bylo by to super to dotáhnout před domácími fanoušky, dneska i včera nás tady fantasticky podporovali, takže jím patří velký dík," dodal Chalupa, který se do Hradce Králové vrátil na konci ledna z Litvínova.