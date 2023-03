ČEZ zveřejní loňské výsledky, analytici čekají čistý zisk nad 70 mld. Kč

Praha - Energetická skupina ČEZ dnes zveřejní hospodářské výsledky za rok 2022. Za tři čtvrtletí loňského roku meziročně stoupl čistý zisk skupiny z 6,7 miliardy korun na 52,3 miliardy korun. Podle odhadů analytiků by celkový zisk za loňský rok měl překonat 70 miliard Kč, což by bylo až sedmkrát více než předloni. V hospodaření firmy se totiž podle nich promítl prudký růst cen energií. Ziskové hospodaření by se následně mělo projevit i ve výplatě dividendy.

Většinovým akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií firmy. Společnost patří mezi firmy, na které vláda od letošního roku uvalila daň z neočekávaných zisků, která má sloužit k pokrytí mimořádných nákladů v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Ta se ovšem do loňského hospodaření ještě nepromítne. ČEZ musí zároveň od loňského prosince odvádět část ze svých nadměrných tržeb z výroby elektřiny. Skupina v únoru uvedla, že kombinací těchto odvodů, daní a dividendy odvede letos státu více než 100 miliard korun.