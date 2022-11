ČEZ výrazně zvýšil zisk, dividendy tak budou rekordní. Zároveň zdraží elektřinu

Praha 10. listopadu (ČTK) - Čistý zisk skupiny ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku stoupl na 52,3 miliardy korun z 6,7 miliardy korun ve stejném období před rokem. Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun. Firma to dnes uvedla na svém webu.

Praha - Energetická skupina ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku zvýšila čistý zisk meziročně z 6,7 miliardy na 52,3 miliardy korun, téměř ho zosminásobila. Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun. To se projeví i na dividendách v příštím roce, které budou rekordní, uvedl finanční ředitel firmy Martin Novák. Stát by z nich mohl podle něj dostat až 42 miliard korun. Společnost dnes zároveň ohlásila, že od příštího roku zdraží elektřinu. Většina lidí bude platit platit vládou zastropované ceny, běžná domácnost si oproti současnosti připlatí asi 300 Kč měsíčně.

ČEZ je největší energetická firma v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Na dosavadním hospodaření ČEZ v letošním roce se podle firmy podepsaly enormní růst cen komodit na velkoobchodních trzích, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a také vysoká provozní spolehlivost elektráren.

Čistý zisk společnosti očištěný o mimořádné vlivy, ze kterého se počítá dividenda, činil loni za devět měsíců roku 16,9 miliardy korun, letos se neliší od čistého zisku 52,3 miliardy korun.

To se odrazí i na dividendě z letošního zisku. Ta bude podle současných odhadů společnosti rekordní, přičemž stát z ní může dostat 36 až 42 miliard korun. Celkově pak společnost může akcionářům vyplatit zhruba 52 až 60 miliard korun, což by bylo dosud nejvíce, řekl ČTK Novák. Výše dividendy by tak podle něj měla být meziročně i více než dvakrát vyšší, z loňského zisku stát dostal kolem 18 miliard korun.

ČEZ, který je se zhruba 2,7 milionu odběratelů největším dodavatelem elektřiny v ČR. zároveň od příštího roku stejně jako další dodavatelé zdraží elektřinu. Většina zákazníků bude od ledna platit vládou zastropované ceny, které činí 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu.

K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Klienti si u nejběžnějších sazeb měsíčně oproti současnosti připlatí kolem 300 korun. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. Platby za plyn naopak zůstanou stejné, protože klienti se smlouvou na dobu neurčitou platí zastropované ceny už nyní. Zdražení postupně oznamují také další dodavatelé, tento týden například Pražská energetika.

ČEZ patří mezi firmy, na které chce vláda uvalit daň z neočekávaných zisků, která má sloužit k pokrytí mimořádných nákladů v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Takzvaná windfall tax má platit od příštího roku do roku 2025. Skupiny ČEZ se bude v případě schválení Parlamentem týkat i zavedení stropů tržních příjmů z výroby elektřiny. Z příjmů nad stanovený cenový strop mají výrobci odvádět státu 90 procent. Podle Nováka však speciální odvody nijak neomezí plánované investice firmy. Hospodářské výsledky se vrátí na úroveň před současnou energetickou krizí, uvedl.

ČEZ podle Nováka také dál jedná s možnými investory o projektu továrny na výrobu baterií do elektroaut, takzvané gigafactory, na místě hnědouhelné elektrárny Prunéřov I, která se nyní bourá. "Pořád je to ve hře. Investorů, kteří se kolem gigafactory točí je hodně," podotkl Novák. Podle něj může být v Česku i více továren na baterie, protože poloha země je k tomu výhodná. Konkrétní zájemce ovšem nejmenoval.