ČEZ vyplatí dividendu 34 korun za akcii, stát získá 12,8 mld. Kč

Praha - Energetická společnost ČEZ vyplatí akcionářům dividendu 34 korun za akcii před zdaněním. Dnes o tom rozhodla valná hromada firmy. Mezi akcionáře bude rozděleno 18,3 miliardy korun z loňského zisku firmy, stát jako majoritní akcionář získá 12,8 miliardy korun. Návrh podalo představenstvo ČEZ. Analytici už dříve uvedli, že podobnou výši dividendy očekávali. Valná hromada je ukázkou spolupráce mezi vedením ČEZ a vládou, řekl minoritní akcionář Šnobr. Akcionáři se podle něj nedočkali odpovědí na dotazy.

Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 24 korun za akcii před zdaněním, nejnižší dividendu za 12 let. Předloni byla dividenda 33 korun za akcii.

ČEZ vlastní ze 70 procent stát prostřednictvím ministerstva financí, zbytek drží soukromí akcionáři. Většina vyplacené dividendy tak směřuje státu, hlasování na valné hromadě ČEZ vesměs končí podle přání resortu financí. Výsledky ČEZ se loni podle dřívějších vyjádření představitelů firmy odrazily od pomyslného dna. Očištěný čistý zisk, ze kterého se vyplácí dividenda, vzrostl proti roku 2018 o 44 procent na 18,9 miliardy korun.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červenec. Čistý zisk ČEZ loni meziročně stoupl o 38 procent na 14,5 miliardy korun. Firmě pomohl hlavně růst cen elektřiny a také obchod s komoditami. Tržby společnosti vzrostly o 12 procent na 206,2 miliardy korun. V letošním roce očekává ČEZ navzdory dopadům pandemie koronaviru další růst.

V březnu firma oznámila, že očekává růst provozního zisku EBITDA za celý rok z loňských 60,2 miliardy korun na 63 až 65 miliard korun a očištěný čistý zisk 21 až 23 miliard korun. V květnu ČEZ výhled upravil na 61 až 64 miliard korun provozního zisku EBITDA a 19 až 22 miliard korun očištěného čistého zisku. "Celoroční zisk předpokládáme nyní pouze o jednu až dvě miliardy korun nižší, než jsme předpokládali před vypuknutím pandemie ve světě," uvedl tehdy finanční ředitel firmy Martin Novák.

Valná hromada, která začala v 10:00, stále pokračuje, akcionáři budou ještě rozhodovat o případných změnách v dozorčí radě ČEZ. Akcionáři se budou zabývat také plánovanou stavbou nového dukovanského bloku. Žádné usnesení ale v tomto přijímat nebude, bod má pouze informativní charakter. Na žádost minoritních akcionářů kolem kritika současného vedení firmy Michala Šnobra by akcionáři měli probrat i návrh na změnu koncepce podnikatelské činnosti firmy.

Kritik: Odpovědí jsme se nedočkali, vláda a vedení ČEZ v synergii

Dnešní valná hromada je ukázkou synergie mezi vedením energetické společnosti ČEZ a vládou. V rozhovoru s ČTK to řekl zástupce části minoritních akcionářů firmy a kritik současného představenstva ČEZ Michal Šnobr. Tvrdí, že menšinoví vlastníci se dnes vesměs nedočkali odpovědí na dotazy, které vedení firmy pokládali. Se schválenou dividendou 35 korun za akcii před zdaněním je spokojen.

"Z dnešního průběhu valné hromady je zřejmé, že tady panuje absolutní synergie mezi vládou jako ovládajícím akcionářem na jedné straně a managementem firmy na straně druhé. Management vyšel vládě vstříc s projekty účasti v aukci 5G kmitočtů, koupě lithia a projektu Dukovan. Za to si zajistil v podstatě stabilitu pozic všech členů představenstva. Proti tomuhle se jde samozřejmě strašně těžko," uvedl.

ČEZ vlastní ze 70 procent stát prostřednictvím ministerstva financí, zbytek drží soukromí akcionáři. Většina vyplacené dividendy tak směřuje státu, hlasování na valné hromadě ČEZ vesměs končí podle přání resortu financí. "Nám jako spoluvlastníkům firmy jde jenom o reálné konkrétní informace, nechceme nic nadstandardního. Přesto jsme se k ničemu nedostali," řekl dnes Šnobr.

Uvedl, že letošní valné hromada je pro něj zklamáním i účastí minoritních akcionářů. Přičítá to opatřením v souvislosti s ochranou proti šíření nemoci covid-19. Účastníci valné hromady museli mít povinně nasazené roušky, organizátoři akce měli od vstupu do budovy pražského Kongresového centra až po vchod do sálu nasazeny většinou plexisklové štíty. Součástí byla povinná dezinfekce rukou a změření teploty.

"Pokud jsem dobře poslouchal ohledně těch dotazů, tak to tak trochu, minimálně ke konci žádostí o vysvětlení k bodu 4 (schválení účetní závěrky firmy) - to znamená to hlavní, vypadalo jak Šnobr párty, protože se až na výjimky zodpovídaly jen moje žádosti," uvedl.

Za pozitivní označil schválení dividendy 34 korun za akcii před zdaněním. Loni byla dividenda 24 korun za akcii. "Jsme spokojeni. Už v loňském roce jsme říkali, že dividenda na úrovni 35 korun je něco, co v letech, kdy roste průměrná prodejní cena elektřiny, si ČEZ může bez problémů dovolit. Pro příští rok už budeme náročnější. Vzhledem k očekávaným výsledkům i cash flow budeme chtít, aby dividenda byla na úrovni 40 korun za akcii," dodal.