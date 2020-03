ČEZ v Temelíně i Dukovanech zpřísnil kvůli viru opatření

Temelín (Českobudějovicko) - Energetická společnost ČEZ od dnešního rána přijala v jaderných elektrárnách Temelín, Dukovany a některých dalších provozech kvůli koronaviru další nová preventivní opatření. Nově měří tělesnou teplotu všem, kteří vstupují do areálů. V obou jaderných elektrárnách se to týká více než 2000 pracovníků. ČEZ také výrazně upravil provoz jídelen a bufetů v elektrárnách, prodloužil prodejní a výdejní dobu a rozšířil prostory, kde lze jíst. Z domova pracuje několik set zaměstnanců Temelína a Dukovan. Na dotaz ČTK to dnes řekl vedoucí útvaru jaderná komunikace ČEZ Petr Šuleř.

V obou jaderných elektrárnách pracuje kolem 3000 lidí. Nikdo ze zaměstnanců zatím nemoc COVID-19 nemá. "Cílem opatření je minimalizovat vzájemný kontakt lidí a platí maximální možná míra omezení osobních schůzek s důrazem na využívání elektronických forem komunikace. Už minulý týden zůstalo doma, v režimu práce z domova, řádově několik set zaměstnanců. Všechna tato opatření jsou zcela preventivního charakteru, v případě jaderných elektráren nemáme informaci o případně nakaženém zaměstnanci," řekl Šuleř.

ČEZ již koncem února aktivoval tým, který rozhodl o dočasném uzavření infocenter v elektrárnách, zrušené jsou návštěvy, exkurze a omezené pracovní cesty. Odsunutá jsou cvičení i pracovní setkání, kde se setkává více lidí. Jaderné elektrárny také výrazně zvýšily dezinfekci lokalit. "Už čtrnáct dní platí i dezinfekce autobusů speciálních autobusových linek určených pro zaměstnance a dodavatele. Následně společnost s předstihem zakázala pracovní cesty do rizikových oblastí a přijala řadu dalších opatření s cílem maximálně omezit rizika pro pracovníky," uvedl Šuleř.

V Jihočeském kraji přibylo za sobotu a neděli devět nakažených. V jižních Čechách tak bylo aktuálně 11 lidí nakažených koronavirem. Česko má 298 potvrzených případů nákazy novým koronavirem.