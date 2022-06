ČEZ se stane vlastníkem Škody JS ohrožené protiruskými sankcemi

Ilustrační foto - Plzeňská Škoda JS expedovala 12. prosince 2018 do Jaderné elektrárny Temelín první kontejner na jaderné palivo. Nový typ kontejneru, který firma sama vyvinula, je určen pro transport a suché skladování použitého paliva z reaktorů typu VVER 1000. Společnosti jich do Temelína do roku 2035 dodá celkem 58. ČTK/Chaloupka Miroslav