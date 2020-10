ČEZ se do aukce kmitočtů pro 5G nepřihlásil

Praha - Energetická skupina ČEZ nepodala přihlášku do aukce kmitočtů pro rychlou mobilní síť 5G. Účast polostátní firma dlouho zvažovala. ČTK to sdělil mluvčí firmy Ladislav Kříž. Uzávěrka pro přihlášky vypršela ve středu a dnes by měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnit počet zájemců.

"Možnost účastnit se aukce na operátora 5G jsme dlouho a detailně analyzovali. Nakonec jsme se rozhodli přihlášku do letošní aukce nepodat," uvedl Kříž.

ČEZ byl opakovaně označován za jednoho z horkých kandidátů pro vstup na mobilní trh jako čtvrtý operátor. Spekulovalo se o jeho možné spolupráci s rakouským operátorem A1.

ČTÚ pro soutěž vyhradil část frekvencí v klíčovém pásmu 700 MHz pro nového hráče na trhu a dále nabízí kmitočty v pásmu 3400-3600 MHz. Podmínky aukce obsahují pro stávající operátory závazek národního roamingu ve prospěch všech nových operátorů. Zájemce, kteří se do konce září přihlásili, ČTÚ následně pozve do elektronické aukce kmitočtů.

Všichni tři stávající mobilní operátoři napadli podmínky aukce u soudu. O2 si navíc stěžovala u Evropské komise na nedovolenou podporu.