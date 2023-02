ČEZ s předstihem zahájí vyjasňovací jednání s uchazeči o nový blok v Dukovanech

Praha - Energetická společnost ČEZ v tomto týdnu s předstihem zahájí jednání s uchazeči o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Do května si na nich chce vyjasnit některé parametry nabídek zájemců. Podle původních plánů měla vyjasňovací jednání začít nejdříve v dubnu, firma však urychlila čtení úvodních nabídek, které obdržela loni. Na twitteru to dnes uvedl člen představenstva ČEZ Tomáš Pleskač. Finální nabídky by zájemci měli podat v polovině září letošního roku. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Úvodní nabídky na stavbu nového bloku loni na podzim podaly francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Detaily těchto nabídek ČEZ, který má projekt na starosti, nezveřejnil.

"Chceme dát všem třem uchazečům více času na zpracování kvalitních finálních nabídek. Proto náš expertní tým urychlil čtení úvodních nabídek, které jsme obdrželi na konci listopadu loňského roku. Do začátku května předpokládáme ukončení vyjasňovací fáze a v polovině září očekáváme finální nabídky," uvedl Pleskač.

V tomto týdnu by se podle ČEZ měla postupně uskutečnit setkání na nejvyšší úrovni zástupců ČEZ a zapojených firem. Následně od 28. února začne série diskuzí po týdnu s každým uchazečem.

Projekt by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známa až po ukončení soutěže.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku.