ČEZ prozkoumá možnosti těžby lithia v ČR, EMH půjčí 2 miliony eur

Praha - Energetická skupina ČEZ, kterou ze 70 procent vlastní stát, prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firmě European Metals Holdings (EMH), která má na těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva miliony eur (51,2 milionu Kč). ČEZ se do konce roku rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit. Na dnešním briefingu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Potvrdil tak informaci, kterou firma EMH poslala na londýnskou burzu.

"Na našem území se možná nachází významné ložisko lithia, což je základní surovina pro výrobu autobaterií. Je naším zájmem, aby zisk z možné těžby lithia zůstal co nejvíce v Česku. Stejně tak naším zájmem je, aby bylo ověřeno, zda se zde těžit lithium vyplatí nebo ne," uvedl Havlíček.

Do průzkumu se podle něj zapojí těžařská firma Severočeské doly, dceřiná společnost ČEZ. "Věříme, že bude postupovat i s maximální péčí věnovanou životního prostředí a obcím v okolí," doplnil ministr.

Lithium se používá mimo jiné pro baterie do elektromobilů, dále například pro speciální skla a keramiku. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů odborníci předpokládají, že poptávka po lithiu vzroste do roku 2025 zhruba trojnásobně. V minulosti vláda uvažovala, že by stát vstoupil do EMH prostřednictvím státního podniku Diamo. Před sněmovními volbami v roce 2017 se téma těžby lithia v Česku stalo jedním z hlavních motivů předvolební kampaně.

"ČEZ je jednou z předních společností ve střední a východní Evropě, která má silnou vizi v oblasti obnovitelných zdrojů a skladování energie. Potenciální partnerství s ČEZ dokládá závazek EMH plně rozvíjet projekt Cínovec ve spojení s českým průmyslem s cílem využít jej pro zapojení českého státu do bateriového a elektromobilního průmyslu," uvedl v tiskové zprávě ředitel EMH Keith Coughlan.

V lokalitě Cínovec v Krušných Horách může být podle odhadů jedno z nejvýznamnějších evropských ložisek lithia. Dvě třetiny zásob leží na české straně, zbytek v Německu. EMH prostřednictvím své dceřiné společnosti Geomet vlastní práva na hlubinnou těžbu.

"Máme zajištěnu konvertibilní půjčku a na konci roku se můžeme rozhodnout, jestli si ji necháme vyplatit s úroky nebo jestli ji přeměníme na akcie. A vedle toho máme dohodu, že pokud nám to bude dávat smysl, chtěli bychom navýšit kapitál do majoritního podílu," sdělil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Ještě před dvěma lety ČEZ neměl o případný vstup do EMH zájem. Podle Beneše však firma aktualizovala podnikatelskou koncepci a začala se angažovat v rozvoji bateriových systémů a elektromobility.

"Naše zkoumání může, ale také nemusí potvrdit technologické a ekonomické předpoklady případné těžby. Je logické využít know-how naší společnosti Severočeské doly, která má s těžbou velké zkušenosti. Do konce letošního roku společně s EMH ověříme, zda považujeme těžbu v lokalitě za potenciálně perspektivní," dodal Beneš.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, v České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Australský investor dříve uvedl, že by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let plánoval dobýt 37 milionů tun rudy.