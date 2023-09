ČEZ prodlouží termín pro nabídky na blok v Dukovanech do 31. října

Praha - Energetická společnost ČEZ znovu prodlouží termín pro podání finálních nabídek na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Uchazeči budou mít čas až do 31. října, místo dosavadního termínu 2. října. ČEZ tím vyhověl žádosti jednoho ze tří přihlášených zájemců. Harmonogram celého projektu by to ohrozit nemělo. Uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036. Úvodní nabídky na stavbu nového bloku loni na podzim podaly francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse.

ČEZ, který má projekt na starosti, detaily nabídek nezveřejnil. Na jaře vedl s uchazeči vyjasňovací jednání, na nichž si chtěl se zájemci vysvětlit některé podmínky tendru a první nabídky. Následně je ČEZ vyzval k podání finálních nabídek. Původně měli zájemci čas do poloviny září, na žádost jednoho z uchazečů zadavatel termín následně posunul na 2. října a nyní po žádosti dalšího ze zájemců dostali všichni tři další odklad. Po finálním obdržení nabídek je ČEZ vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě k finálnímu schválení.

"Výstavba nových jaderných zdrojů je strategicky klíčová pro naši energetiku. Je pro nás důležité, abychom měli co nejvíce nabídek, které budou co nejkvalitnější. Proto jsme vyslovili souhlas s tímto mírným posunem oproti původnímu plánu, který zároveň nijak neovlivní harmonogram realizace celého projektu," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

ČEZ loni spolu s nabídkami na stavbu nového dukovanského reaktoru dostal rovněž nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. ČEZ i stát už dříve připustily, že k pokrytí spotřeby elektřiny v Česku bude nejspíš do budoucna potřeba dostavět další bloky jaderných elektráren.

Projekt by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známa až po ukončení soutěže.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.