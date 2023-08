ČEZ plánuje řadu fotovoltaických projektů, vytipováno má desítky míst

Praha - Energetická společnost ČEZ plánuje v Česku postavit řadu velkých fotovoltaických projektů. Do roku 2025 připravuje fotovoltaické elektrárny s celkových výkonem 1500 megawattů (MW), do roku 2030 pak počítá s elektrárnami s výkonem dohromady až 6000 MW. Využít k tomu chce místa v okolí svých stávajících elektráren i pozemky v dlouhodobém pronájmu. Kromě toho podnik realizuje projekty obnovitelných zdrojů energie i v zahraničí. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

V Česku se ČEZ chce zaměřit především na fotovoltaiku. Důvodem jsou podle Nováka tuzemské podmínky a také zdlouhavé povolování v případě větrných elektráren.

Jeden z prvních chystaných projektů fotovoltaických elektráren by měl vzniknout v lokalitě Tušimice-Prunéřov v Ústeckém kraji. Jeho součástí přitom bude i největší fotovoltaická elektrárna v Česku. Měla by mít instalovaný výkon až 87,65 megawattu (MW), což je více než dvojnásobek současné největší solární elektrárny v ČR. Celý projekt v Tušimicích počítá s několika elektrárnami s celkovým výkonem 243 MW, které budou sloučeny do jednoho přípojného místa. Nyní společnost staví také velkou fotovoltaickou elektrárnu u Křižan na Liberecku s výkonem 4,3 MW.

Kromě toho má ČEZ vytipovány i další lokality pro solární parky. "Je jich velké množství, ať už v areálu našich elektráren a jejich okolí nebo lokality, které jsou k tomu vhodné a máme je pod nájemními smlouvami nebo opčními smlouvami," podotkl Novák.

Další projekty obnovitelných zdrojů energie společnost realizuje v zahraničí, zejména pak ve střední a západní Evropě. V současné době tak ČEZ například dostavuje větrné elektrárny ve Francii a v Německu, na západě chystá i fotovoltaické projekty.

Podle výroční zprávy provozoval ČEZ ke konci loňského roku fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 127 MW (126 MW v ČR a 1 MW v Itálii).