ČEZ mění strategii, chce se ještě více soustředit na český trh

Praha - Energetická společnost ČEZ mění strategii svého směřování, chce se ještě více soustředit na český trh. V zahraničí se do budoucna zaměří hlavně na služby související s moderní decentrální energetikou. Vyplývá to z pozvánky na valnou hromadu firmy, která se uskuteční 26. června, a na které budou akcionáři firmy o přijetí nové strategie rozhodovat. Majoritním vlastníkem firmy je stát prostřednictvím ministerstva financí - vlastní 70 procent akcií. Hlasování na valné hromadě ČEZ tak vesměs končí podle přání resortu.

Na stále se zvětšující rozdíly mezi tradiční a novou energetikou založenou na aktivních zákaznících a decentrálních řešeních reagoval ČEZ už v aktuální strategii, která platí od roku 2014. Strategie postavená na třech pilířích se dělila na "Tradiční energetiku", "Decentrální energetiku" a "Růst v obnovitelných zdrojích". "Geograficky přesouvala zaměření rozvojové strategie ČEZ na ČR a stabilní trhy střední a západní Evropy, zejména na Německo a Francii," uvedla v podkladech pro valnou hromadu firma.

Aktuálně navrhovaná strategie má priority čtyři. První z nich je zajistit co nejefektivnější provoz a optimální využití výrobního portfolia firmy v ČR, druhá zabezpečit moderní distribuci a péči o energetické potřeby zákazníků, třetí počítá s rozvojem nové energetiky (obnovitelné zdroje, komplexní energetické služby - ESCO) zejména v ČR a čtvrtá s rozvojem energetických služeb ve stabilních regionech Evropy.

V současnosti provozuje ČEZ výrobní zdroje kromě Česka také v Německu, Polsku, Turecku, Rumunsku a Bulharsku. Je velmi pravděpodobné, že minimálně některých z nich se firma do budoucna zbaví. Už delší dobu hledá ČEZ kupce pro svá aktiva v Bulharsku. Poté co nevyšel jejich prodej firmě Inercom, jedná nyní česká energetická firma exkluzivně s bulharskou finanční skupinou Eurohold. Některá média pak v posledních dnech uvedla, že ČEZ by se mohl stáhnout také z Rumunska.

Valná hromada ČEZ bude na konci června schvalovat mimo jiné také dividendu z loňského zisku. Vedení společnosti v polovině května oznámilo, že z loňského zisku navrhne vyplatit dividendu 24 korun na akcii. Firma tak navrhuje vydat na dividendách 99 procent zisku očištěného o mimořádné vlivy, což je podle jejího generálního ředitele Daniela Beneše dosud nejvyšší podíl. Podle analytiků jde přesto o zklamání, loni ČEZ dával 33 korun na akcii.

Výsledky ČEZ se loni podle dřívějších vyjádření představitelů firmy dostaly na pomyslné dno. Čistý zisk meziročně klesl o 45 procent na 10,5 miliardy korun. Meziroční srovnání podle firmy značně ovlivnily jednorázové výnosy za 7,5 miliardy korun z roku 2017, hlavně z prodeje akcií maďarské skupiny MOL. Tržby loni činily 184,5 miliardy korun a meziročně stouply reálně o téměř 11 miliard korun. Očištěný čistý zisk, ze kterého se vyplácí dividenda, klesl proti roku 2017 o 37 procent na 13,1 miliardy korun.