ČEZ i E.ON zdraží energie, většina klientů bude na cenovém stropu

Praha - Polostátní energetická společnost ČEZ od začátku příštího roku zdraží elektřinu. Většina zákazníků bude od ledna platit vládou zastropované ceny, klienti si u nejběžnějších sazeb měsíčně připlatí kolem 300 korun. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. Platby za plyn zůstanou stejné, protože klienti se smlouvou na dobu neurčitou platí zastropované ceny už nyní. ČTK o tom informoval mluvčí společnosti Roman Gazdík. Zdražení elektřiny a plynu od nového roku dnes ozmámila také společnost E.ON.

ČEZ je se zhruba 2,7 milionu odběratelů největším dodavatelem elektřiny v ČR. Zdražení elektřiny od příštího roku už ohlásila například Pražská energetika, chystá ho i E.ON a další dodavatelé. Očekává se, že ceny na úrovni cenového stropu bude mít většina domácností.

Vláda v říjnu stanovila uvedené cenové stropy, a to 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun.

U elektřiny ČEZ letos na rozdíl od některých jiných dodavatelů zatím ke změně ceníků na dobu neurčitou, které má u firmy zhruba polovina zákazníků, nepřistoupil. "Ceníky u tohoto produktu měníme obvykle na přelomu roku. Jelikož elektřinu pro produkt na dobu neurčitou jsme na příští rok ale už museli nakupovat za letošní vyšší ceny, tak budou i ceníky od začátku roku vyšší," řekl Gazdík. Uvedl, že části zejména nových zákazníků se zálohy naopak sníží, protože už nyní platí vyšší ceny, než je strop.

Ceny pro koncové zákazníky budou výrazně nižší, než jsou reálné tržní ceny, které vycházejí z ceny obou komodit na velkoobchodním trhu. Běžná domácnost tak díky zastropování podle Gazdíka ušetří oproti tržním cenám silové elektřiny asi 40 procent.

"Zákazníkům nyní začínáme posílat dopisy a e-maily o tom, že pro ně začínají od ledna platit zastropované ceny. Oznamujeme to všem s dostatečným předstihem, aby měli naši klienti důležité informace co nejdříve. Lidé nemusejí pro využití zastropování cen nic dělat, platí to automaticky," podotkl Gazdík. Během prosince pak společnost začne klientům rozesílat návrhy nových záloh.

Nové ceníky pro příští rok připravují i ostatní dodavatelé energií. V tomto týdnu už ohlásila zdražení elektřiny a plynu také Pražská energetika, u níž rovněž většina zákazníků bude platit vládou zastropované ceny. Proti současnosti si tak průměrná pražská domácnost připlatí nižší stovky korun měsíčně.

Úpravu cen finalizuje také další velký dodavatel E.ON. "Vzhledem k extrémní situaci na energetických burzách v tomto roce, která se do cen energií na další rok propisuje, budeme muset ke zdražení standardních ceníků, stejně jako naše konkurence, přistoupit," řekl v úterý ČTK mluvčí firmy Roman Šperňák.

ČEZ dnes oznámil, že čistý zisk firmy za tři čtvrtletí letošního roku stoupl na 52,3 miliardy korun z 6,7 miliardy korun ve stejném období před rokem. Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun. ČEZ patří mezi firmy, na které chce vláda uvalit daň z neočekávaných zisků, která má sloužit k pokrytí mimořádných nákladů v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Takzvaná windfall tax má platit od příštího roku do roku 2025. Skupiny ČEZ se bude v případě schválení Parlamentem týkat i zavedení stropů na tržby z výroby elektřiny. Z příjmů nad stanovený cenový strop mají výrobci odvádět státu 90 procent.

E.ON od nového roku zdraží energie, většina klientů bude na cenovém stropu

Dodávky elektřiny a plynu zdraží od nového roku také energetická společnost E.ON. Stejně jako u ostatních dodavatelů bude většina zákazníků platit zastropované ceny energií. Klienti s běžnou spotřebou si tak měsíčně připlatí asi 300 korun měsíčně. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. ČTK to dnes sdělil mluvčí firmy Roman Špěrňák. E.ON je s 1,4 milionu zákazníků druhým největším dodavatelem elektřiny v ČR.

"Ač jsou reálné tržní ceny energií na příští období vyšší, než je stanovený strop, dopad na zákazníky bude vždy jen do výše cenového stropu, který určila svým rozhodnutím vláda. Oproti nynějšku si tak klient, který používá elektřinu jen pro běžnou spotřebu, připlatí v průměru zhruba 300 korun měsíčně,“ řekl místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.

Společnost uvedla, že ke zdražení ji donutila současná situace na energetickém trhu, kde ceny elektřiny a plynu na burzách během roku dosahovaly extrémní úrovně. Cenový strop za energie tak budou od nového roku platit zhruba dvě třetiny zákazníků E.ON. Ještě na začátku listopadu se týkal jen 7000 klientů.

"Zákazníky, kterých se dotkne od přelomu roku cenový strop, budeme informovat dopisem nebo e-mailem, podle toho, jak jsou zvyklí. Ve druhé polovině listopadu dostanou také nový rozpis záloh, který aktuální situaci zohlední," popsal další postup Špěrňák. Podle něj ale většina zákazníků společnosti má už v tuhle chvíli nastavené zálohy tak, že cenový strop pokryjí.

Úprava ceníku se nebude týkat klientů s fixovaným cenami, což je asi třetina zákazníků E.ON. Do konce roku podle firmy skončí smlouva s fixovanými cenami asi 100.000 klientů.

