ČEZ chce letos vybrat dodavatele paliva pro Temelín na dalších zhruba deset let

Praha - Energetická společnost ČEZ vybírá dodavatele paliva pro Jadernou elektrárnu Temelín na dalších zhruba deset let, jasno chce mít do konce letošního roku. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí firmy Ladislav Kříž. Od roku 2010 palivo elektrárně dodává ruská společnost TVEL, předtím bylo používáno palivo americké firmy Westinghouse. Zájemce o současnou zakázku mluvčí nespecifikoval.

"Výběrové řízení se aktuálně uskutečňuje i přes komplikace ohledně pandemie covid-19 a nemožnost přímých jednání. Finální nabídky a ukončení předpokládáme do konce roku," řekl dnes ČTK bez bližších podrobností Kříž. Ve druhé tuzemské elektrárně v Dukovanech má ČEZ do konce provozu nynějších bloků uzavřenou smlouvu s ruskou společností TVEL. ČEZ tento týden uvedl, že obě elektrárny mají dostatečné zásoby čerstvého paliva dodávaného z Ruska, Dukovany nejméně na tři a Temelín nejméně na dva roky.

Vláda v pondělí oznámila, že Česko se v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích za Zlínsku v roce 2014 rozhodlo nepřizvat ruskou společnost Rosatom do tendru na stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. ČEZ reagoval, že rozhodnutí vlády rozumí. Firma připomněla, že bezpečnostní otázky řeší výsostně stát.

Palivo od firmy TVEL bere ČEZ pro Temelín od roku 2010, předtím používal palivo firmy Westinghouse. Před dvěma lety elektrárna zkušebně zavezla šest ze 163 palivových souborů od firmy Westinghouse Electric Sweden. "Nešlo o přechod na nového dodavatele, ale ověření vlastností paliva dalšího výrobce," uvedl tento týden mluvčí elektrárny Marek Sviták. Mezi další dodavatele paliva pro jaderné elektrárny patří například francouzský Framatome.

Sviták dodal, že Temelín zatím nezaznamenal a ani nepředpokládá, že situace kolem Vrbětic ovlivní jeho provoz. Už několik let elektrárna má zásoby paliva pro každý blok na nejméně dva roky. "Jaderným palivem se lze bez problémů zásobovat na roky dopředu, to nám vytváří případný časový prostor. Dodavatel ale vždy stoprocentně plnil své závazky. V reakci na aktuální vývoj se určitě budeme spolu se státem věnovat dalším bezpečnostním aspektům," uvedl Sviták. Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby.