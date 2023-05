Cestující se na pražské letiště vracejí pomaleji než na jeho evropské konkurenty

Praha - Cestující se na pražské letiště vrací pomaleji, než je to v případě jeho evropských konkurentů, jako jsou letiště ve Vídni či Varšavě. Vyplývá to z dat Asociace evropských letišť (ACI Europe). Podle zástupců oboru je to důsledek malé státní podpory za covidové pandemie, ale také větší závislostí na ukrajinském a ruském trhu či úpadkem dříve dominantního dopravce ČSA.

Rok 2019 byl z pohledu letectví rekordní pro všechna tři zmíněná letiště ve střední Evropě, pražské tehdy odbavilo zhruba 17,8 milionu cestujících, varšavské letiště 18,8 milionu lidí, vídeňské 31,6 milionu.

Covidová pandemie způsobila velké propady odbavených cestujících na všech letištích po světě. Na pražském letišti to byl úbytek cestujících téměř o 80 procent, ve Vídni o 75, Varšava klesla o 71 procent. Podle prognózy Asociace evropských letišť se na předcovidová čísla dostanou evropská letiště na přelomu let 2024 a 2025, u pražského letiště to však bude nejspíš až o rok později.

V porovnání let 2022 a 2019 co do počtu odbavených cestujících si vede pražské letiště hůře než konkurence ve střední Evropě. Oproti roku 2019 chybí pražskému letišti zhruba 40 procent cestujících, ve Vídni i Varšavě je to zhruba 25 procent.

"Restart českého letectví se děje, ale je to pomalejší než v případě jiných evropských států," řekl nedávno na setkání o situaci v letectví ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj za to může absence velkého dopravce, který by na pražské letiště přivedl další destinace. Také zmínil výpadek destinací v Rusku a na Ukrajině, které byly důležité pro dopravce ČSA.

Podle ředitele Letiště Praha Jiřího Pose lze za pomalým růstem proti konkurenci vidět dva hlavní důvody. Jedním je navázanost českého trhu na ten ukrajinský a ruský. Druhým je úpadek dopravce ČSA, jenž má základnu na pražském letišti. Před covidem-19 podle Pose tento dopravce generoval 2,5 milionu cestujících ročně, letos očekává 150.000. "To je něco, co se nenahradí rychle," řekl Pos.

Ředitel letiště v této krizi dominantního dopravce vidí příležitost, jak se zbavit podobných rizik do budoucna. "Letiště Praha není hubem, ale destinací," řekl. Nefunguje jako přestupní uzel velkých dopravců, což podle něj minimalizuje rizika velkých propadů v případě krize hlavního dopravce letiště. "Rizika jsou diverzifikovaná," dodal Pos. Letos pražské letiště cílí na odbavení 13,5 milionu cestujících.

Ředitel v oddělení Strategií a transakcí společnosti EY Petr Kováč uvedl, že za pomalejším návratem cestujících stojí mimo jiné nedostatečná státní podpora letectví v době pandemie covid-19. "Většina evropských států implementovala státní pomoc do leteckého odvětví, Česká republika byla bohužel výjimkou," řekl.

Počty odbavených cestujících na vybraných letištích:

Praha (v mil.) Vídeň (v mil.) Varšava (v mil.) 2017 15,4 24,4 15,7 2018 16,8 27 17,8 2019 17,8 31,6 18,8 2020 3,7 7,8 5,5 2021 4,4 10,4 7,5 2022 10,7 23,7 14,4

Zdroj: ACI Europe