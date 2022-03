Cestující pražské MHD mohou po zimě opět využít přívozy přes Vltavu

Praha - Cestující MHD mohou ode dneška po zimní přestávce opět využívat v Praze všechny přívozy přes Vltavu. V provozu bude šest přívozů, což je oproti minulosti o jeden méně, neboť přívozy P4 a P5 jsou sloučeny. U některých linek se vedle trasy změní i interval. Vyplývá to z informací na internetových stránkách organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Na přívozech platí běžný tarif MHD.

V celoročním provozu jsou z celkové šestice dva přívozy, a to P1 ze Sedlce do Zámků a P2 z Podbaby do Podhoří. Oba přívozy jsou v provozu v pracovní dny od 5:35 do 20:00, respektive 22:00. O víkendech vyplouvají zhruba o hodinu později.

Letos byl výjimečně dřív zprovozněn běžně sezonní přívoz P6 spojující Lahovičky a Modřany. Od ledna je totiž alternativou autobusové linky 165, která jezdí kvůli opravám opěrné zdi v Komořanské ulici po objízdné trase. Ode dneška se k němu přidává přívoz P3 od Lihovaru na Dvorce, P5 z Císařské louky na podskalskou Výtoň a P7 plující od Pražské tržnice na Rohanský ostrov.

Přívoz P5 má letos upravenu trasu a bude nově zajíždět do přístaviště Kotevní, kam dříve plula z Císařské louky samostatná linka P4. Zastávka Kotevní bude na znamení. Přívoz zároveň bude vyplouvat každých 20 minut.

Změn doznají trasa a interval přívoz P3, který bude mít nové pravobřežní přístaviště Dvorce namísto původního Veslařského ostrova a popluje tak v kratší trase. Linka bude letos plout v intervalu 15 minut namísto původních 20 minut V ranní špičce pak popluje každých deset minut.

Holešovicko-karlínský přívoz P7 letos už nebude plout na Štvanici, neboť na místě, kam připlouval, vzniklo na ostrově staveniště pro vybudování Štvanické lávky. Po jejím dokončení bude provoz úplně zrušen. Stejně v minulosti skončil přívoz P8, který nahrazoval Trojskou lávku, která se v prosinci 2017 zřítila do Vltavy. Přívoz místo lávky fungoval do podzimu 2020.