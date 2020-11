Cestující na Slovensko budou muset mít negativní výsledek testu

Bratislava - Slovensko bude od 7. prosince vyžadovat negativní výsledek antigenního testu na koronavirus od všech lidí, kteří přijedou do země. Vyplývá to z dnešního oznámení ministra zdravotnictví Marka Krajčího. Už nyní platí při cestování do země pod Tatrami omezení, výjimku z povinnosti prokázat se testem však dosud mají například studenti a pendleři.

"Přes hranice stále přijíždí množství lidí, kteří mají výjimky. Bude povinnost pro všechny lidi, kteří mají takovéto typy výjimek a dosud nepotřebovali mít u sebe žádný test, mít u sebe alespoň výsledek antigenního testu ne staršího než dva týdny," uvedl Krajčí.

Podle ministra budou výjimku mít nadále jen ti lidé, kteří přes Slovenskou republiku pouze přejíždějí. Detaily budou známy po zveřejnění příslušné vyhlášky. Dodržování nařízení slovenských hygieniků prověřují slovenští policisté pouze při náhodných kontrolách na hranicích či v příhraničních oblastech.

Všechny sousední země Slovenska jsou v souvislosti s koronavirem zařazené mezi rizikové státy. To znamená, že například po příjezdu z Česka musí lidé na Slovensku nastoupit do karantény a podstoupit laboratorní vyšetření na koronavirus, pokud při překročení hranic nemají negativní výsledek takzvaného PCR testu ne staršího 72 hodin.

Stávající vyhláška úřadu hlavního hygienika Slovenska předpokládá několika výjimek ze zmíněných povinností při cestování přes hranice. Ty se vztahují kromě studentů a pendlerů také například na umělce či novináře a také na osoby, které cestují přes hranice kvůli péči o příbuzných.

Na Slovensku v přepočtu na obyvatele přibylo za poslední dva týdny nejméně nakažených v porovnání s jeho sousedy. Krajčí ale očekává, že počty nakažených budou v příštím období na Slovensku opět stoupat. Důvodem podle něj je, že vyprchal efekt dřívějších opatření, jako například plošného otestování obyvatel na koronavirus.